La presentación de Arda Güler con el Real Madrid, en directo

Arda Güler: "Es el mejor club del mundo. No he hablado con Modric todavía".

Arda Güler: "Repito, muchos clubes se han interesado en mí. El Madrid me ha dicho que jugaré aquí. No quiero ni voy a salir cedido".

Arda Güler: "Ancelotti me llamó y me dijo que quería que fichase por el Real Madrid, le respeto. Me llamó varias veces y me dijo dónde me veía en el campo. Recuerdo las finales de la Champions, las veía con mis amigos".