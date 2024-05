Badosa, otra remontada camino de la tercera ronda donde aguarda Sabalenka

La española Paula Badosa se ha abonado a las remontadas en Roland Garros y firmó una segunda en esta edición del torneo, camino de tercera ronda, contra la kazaja Yulia Putintseva, 4-6, 6-1 y 7-5 en algo más de dos horas de juego.

La cuartofinalista de 2021, en pleno proceso de recuperación de una lesión que le mantuvo meses alejada de las pistas, se medirá ahora contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo, ganadora de las dos últimas ediciones de Abierto de Australia.

El partido, que tuvo dos interrupciones por la lluvia, fue un calco del de primera ronda contra la británica Katie Boulter, que la española acabó ganando 4-6, 7-5 y 6-4. Por el momento Badosa parece tener controlados los problemas de espalda que arrastra y que le han obligado a retirarse de varios partidos.

Paula Badosa, durante el encuentro / EFE

La española volvió a la competición en el pasado torneo de Madrid, tras haberse tenido que retirar en Stuttgart precisamente en un partido contra Sabalenka, su próxima rival. Es bien sabido que la bielorrusa y la española son mejores amigas en el circuito y siempre un duelo entre ambas es algo especial para las jugadoras.

Séptimo duelo contra Sabalenka

Será el séptimo duelo de la española contra Sabalenka, a la que solo ha derrotado en dos ocasiones, la última en las Finals de 2021. Su rival viene de perder dos finales consecutivas ante Iga Swiatek, en los dos Masters 1000 previos a Roland Garros: Madrid y Roma.

"Si no creyera que tengo opciones, ni iría a la pista. Siempre he creído en mí. Sé lo que me voy a encontrar, aprendí mucho del partido de hace unas semanas", comentó Badosa, que no pudo terminar el partido contra Sabalenka en la arcilla de Stuttgart. "Me quedo con mi fortaleza mental. La espalda va bien, me ayuda que haya un día de descanso entre partidos".