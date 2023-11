Mbappé sobrevuela con el liderato en juego

El partido ante el Rayo Vallecano está marcado por el comunicado del Madrid negando negociaciones con Kylian Mbappé Los blancos están obligados a ganar para igualar al Girona y recuperar el primer puesto por su mejor gol average general

Kylian Mbappé ha vuelto a escena en el Real Madrid. Y ha sido el propio club blanco quien lo ha puesto en el primer plano de la actualidad al emitir un comunicado en el que desmentía negociaciones con el futbolista.

Algo insólito cuando solo se trata de los ya habituales rumores y en las horas previas a disputar un partido ante el Rayo Vallecano en el que los blancos deben ganar para recuperar el liderato, compartido con el Girona.

El comunicado señaló que “ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación, en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador Kylian Mbappé y nuestro club, el Real Madrid C. F. quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al PSG”.

Los jugadores del Real Madrid, en el entrenamiento previo al partido ante el Rayo Vallecano | AFP

Mbappé tiene contrato hasta final de temporada, con opción a renovar por un año más. En París hay cierto nerviosismo ante la posibilidad de perder a su gran estrella.

Arda Güller

En el plano deportivo, la principal novedad en el conjunto blanco fue la entrada por primera vez en una convocatoria del joven turco Arda Güller. El fichaje que tantas expectativas ha levantado estará en el banquillo con la esperanza de debutar ante el público del Bernabéu.

Del resto del once, la principal duda es quien reemplazarál lesionado Tchouaméni en el pivote. Kroos podría ser el elegido y Modric también puede salir de inicio en el interior junto a un Camavinga que atraviesa por un gran momento de forma. Arriba apunta la dupla brasileña Vinicius - Rodrygo.

Raúl de Tomás, en su redebut con el Rayo | @RayoVallecano

En el Rayo, Francisco buscará dar la campanada con la esperanza de que Raúl de Tomás marque su primer gol de la temporada. La vuelta del capitán ÓScar Valentín debe dar más consistencia a la medular de un equipo que mira más hacia Europa que a la permanencia.

Los rayistas llevan ocho partidos oficiales sin perder (siete de Liga y uno de la Copa del Rey), si bien solo han vencido en una de las 20 visitas al recinto madridista.

Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Camavinga, Kroos, Modric, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Isi, Valentín, Pathé Ciss, Álvaro; Trejo; Raúl de Tomás o Camello.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité valenciano).

Estadio: Santiago Bernabéu.

Hora: 21.00

Televisión: DAZN