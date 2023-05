El madridismo vota la continuidad de Carlo Ancelotti

El italiano tiene el apoyo de la afición, que ve en él el entrenador idóneo para seguir al frente del equipo aunque no gane la Champions Pero su continuidad dependerá de la decisión de Florentino Pérez, al que la masa social blanca respetará haga lo que haga

Carlo Ancelotti no se cansa de decir que su deseo es seguir al frente del Real Madrid y cumplir el año que le queda de contrato. El técnico italiano tiene una tentadora oferta para dirigir a la selección de Brasil, una oportunidad que le atrae pero aún más seguir en el banquillo blanco donde asegura ser feliz y en el que le gustaría estar muchos años más. Pero los resultados mandan y Florentino Pérez decidirá si sigue o no diga lo que diga su afición, que se decanta por la continuidad del italiano

La masa social madridista está encantada con el trabajo de Ancelotti y su discurso. Cree que como portavoz del club hace un trabajo impagable, con esa visión particular con la que expresa sus opiniones. Además, el italiano tiene el apoyo del vestuario pese a que algunos jugadores no salen beneficiados. Su carácter empático y su manera de manejar cada situación apacigua situaciones complicadas. Transmite calma e ilusión con su discurso positivo, aunque cuando tiene que criticar no se muerde la lengua ya sea con el calendario, actuaciones arbitrales, tirón de oreja a sus jugadores o haciendo uso de la autocrítica.

LO HA GANADO TODO

En su segunda etapa en el Real Madrid, Ancelotti ha ganado todos los títulos a los que aspira cualquier equipo de primera línea. En dos años el equipo blanco ha ganado seis de los nueve títulos que ha disputados, y aún tiene la posibilidad de llevarse la Champions para engordar la cifra y que sean siete de 10, y que sería la segunda consecutiva. En sus dos etapas ha ganado 10 títulos de 17 posibles, engordando el palmarés del club. Son datos que avalan su trabajo en cuatro temporadas a lo que añade una imagen acorde a la de un club que quiere ser grande.

Pero su continuidad no depende de la afición ni de los jugadores, el juez supremo es el presidente Florentino Pérez. Tiene la última palabra y si decide rescindirle el contrato no habrá una voz que se levante contra él. El dirigente madridista dirige la nave con mano de hierro y no le temblará el pulso para rescindirle el contrato si cree que no merece seguir al frente del equipo. Pero es sensible al entorno que le rodea y sabe que el italiano es un hombre querido. Sus datos avalan su labor más allá de sus malos números en la Liga esta temporada, que ha compensado con la Copa del Rey, título que no ganaban desde hace nueve temporadas.