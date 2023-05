Las tres opciones para suplir a Camavinga si no se recupera para el City-Madrid

El mensaje del Real Madrid es que el francés está bien, y que el esguince de rodilla que sufre es leve, pero podría no estar al cien por cien ante el City El italiano debe tener un plan B por si no llega, que empezaría por Mendy, pese a la falta de ritmo tras salir de una lesión, Alaba e incluso Nacho

Ancelotti aseguró que Eduardo Camavinga se entrenará hoy con el resto de sus compañeros a partir de las 11,00 h. en la Ciudad Real Madrid. El francés no pudo acabar el partido ante el Getafe por un esguince en la rodilla, que el club filtra que es leve. Una noticia tranquilizadora a la espera de que no se resiente antes del partido de vuelta ante el City en el Etihad de este miércoles (21,00 h.). Es una lesión delicada pese a que la resonancia descartó que sufra una pequeña rotura fibrilar, pero si fuerza podría sufrirla y diría adiós a la temporada.

Ancelotti debe tener claro que Camavinga está al cien por cien para volver a ser titular, como hizo en el partido de ida, donde redondeó una gran actuación pese a que el lateral izquierdo no es su posición natural. De lo contrario, el italiano manejará un plan B para cubrir su ausencia. La principal alternativa es su compatriota Mendy. Reapareció ante el Getafe, jugando 45 minutos para adquirir ritmo y no forzar después de mes y medio de baja como reconoció el técnico madridista. Defensivamente es una garantía incluso mayor que Camavinga, el problema es esa falta de partidos que podrían pasarle factura.

ALABA MEJOR QUE NACHO

Si el técnico italiano no quiere tocar el centro de la defensa formada por Rudiger y Alaba, podría recurrir a Nacho para esa banda izquierda si no ve a Mendy preparado. El problema es que el canterano se ha mostrado débil en ese perfil pese a ser ambidextro. Sus últimos partidos han sido flojos, como ante el Villarreal, donde Chukwueze le superó de principio a finl al no encimarlo cuando recibía el balón. Le gusta dar espacio al rival y es vulnerable. Bernardo Silva podría campar a sus anchas si le deja metros para pensar y hace sus habituales eslálones. No parece una opción de garantías en un partido de tanta precisión.

Y la última opción sería devolver a Militao a su posición para formar pareja con Rudiger en el objetivo de vigilar a Haaland. El alemán ató en corto al noruego en la ida, y seguirá en el once para seguir con el trabajo que empezó en el Bernabéu. El brasileño sería su apoyo con esas reservas que provoca por su bajón que Ancelotti define no ser “pesimista” para enlazar errores. Si elige poner a los dos de centrales, Alaba pasaría a la banda izquierda, donde es una garantía por calidad y experiencia. Mendy, Nacho y Alaba son las tres opciones de Ancelotti para cubrir la baja de Camavinga si no está en condiciones de jugar.