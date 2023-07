Lopetegui no descarta volver al Real Madrid

"Cuando hablas del futuro nadie sabe lo que puede pasar. Pero lo único que quiero hacer es concentrarme en mi equipo actual", asegura el técnico vasco "Los tres años que estuve en el Sevilla fueron los mejores en la historia del club", rememora el ahora entrenador del Wolverhampton

Julen Lopetegui, actualmente en el Wolverhampton Wolves, prepara ya la nueva temporada con el equipo inglés mientras en una entrevista al medio Kooora, hizo un repaso de la actualidad de su equipo y del fútbol español e internacional.

El entrenador vasco, que fue tentado por la Liga de Arabia, prefiere seguir trabajando en Inglaterra, aunque es consciente de su pujanza: "Están trabajando para el futuro. Ahora tienen grandes jugadores y grandes entrenadores. Y sin duda seguirán subiendo el listón. Cristiano fue importante para ellos, especialmente cuando se mudó a Arabia la temporada pasada, y muchas estrellas lo han seguido".

Precisamente, uno de los jugadores que jugará en Arabia es Rubén Neves, futbolista hasta hace poco de los Wolves y cuya salida ha sido una sorpresa para Lopetegui: "Por supuesto que esperaba que Rubén siguiera. Fue uno de nuestros mejores jugadores y tiene una gran historia en Wolverhampton. Pero recibió una oferta muy atractiva y optó por irse a la liga saudí. Le deseamos éxito y ahora tenemos que tratar de encontrar otros jugadores que puedan ayudarnos".

Ansu Fati está en el mercado y Lopetegui sabe de su potencial: "No quiero compartir mis planes en el mercado. Fati es jugador del Barcelona y es especial. Ahora hay muchos rumores en el mercado de fichajes".

Si que se refirió Julen sobre un exjugador suyo, el portero Yassine Bono: “Bono es muy buen portero. Empezó a jugar al más alto nivel conmigo hace años, es equilibrado mental y técnicamente. No sé si es el mejor ahora o no, pero tiene un gran potencial. ¿Marruecos en el Mundial? Cuando un equipo tiene buenos jugadores, las expectativas son altas. No fue una sorpresa ver a Bono y sus compañeros tener esta actuación en Qatar".

Lopetegui se mostró muy feliz por la séptima Europa League que el Sevilla ganó la temporada pasada: "Me sentí feliz, claro. Trabajé con estos jugadores y estuve tres años en el Sevilla que fueron los mejores en la historia del club. Logramos clasificarnos para Champions, entre los cuatro primeros, durante tres temporadas seguidas por primera vez en su historia y fue un gran éxito, junto con el título europeo".

También habló Lopetegui acerca de su breve estancia en el Real Madrid: "¿Arrepentirme de ir al Madrid? Nunca me he arrepentido de mis decisiones en el fútbol. ¿Volver? Cuando hablas del futuro nadie sabe lo que puede pasar. Pero lo único que quiero hacer es concentrarme en mi equipo actual".