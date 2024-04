El Lamine Yamal del Madrid no tiene claro su futuro... y lo lleva Mendes

Paulo Iago (16 años) es desde hace años uno de los jugadores que más comentarios genera en La Fábrica. Su figura -comparten generación- se ha comparado a menudo con la de Lamine Yamal, que también tiene a Jorge Mendes de representante. Los dos, además, han sido la comidilla de las inferiores de la selección desde muy pequeños, pero su presente es muy diferente.

Mientras Lamine Yamal ya es titular con el primer equipo del Barça, Paulo Iago duda de su continuidad en el Madrid, a pesar de haber renovado este verano hasta 2025. El mediapunta no está contento con su papel en el Juvenil A de Arbeloa, donde no ha sido suplente en varios encuentros importantes de la temporada y no disfruta del rol que desde el club le dejaron entrever que tendría cuando firmó su renovación.

Es por eso, que a pesar de tener contrato, ya se plantea una posible salida este verano. Su cláusula es de 13 millones, pero varios clubes de la Premier y la Bundesliga se han interesado por su situación. En algunos medios, incluso, se ha especulado con la posibilidad de que pueda plantearse un movimiento al Barça por tener a Mendes como agente.

Paulo Iago es un interior con muy bien, capaz de marcar diferencias en ataque. Así lo ha demostrado desde que llegó al club blanco. Iago se incorporó al Real Madrid en 2014 en edad prebenjamín y desde entonces no ha parado de hacer pasos agigantados en su carrera. La temporada pasada jugó con el juvenil B en edad cadete y marcó 12 goles repartiendo 11 asistencias en tan solo 20 partidos.