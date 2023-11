Khéphren Thuram, en la lista del Real Madrid

Képhren Thuram marca las diferencias en el Niza. El poderoso centrocampista francés de 22 años ha experimentado un salto de calidad brutal en lo que llevamos de temporada. Su explosión le ha situado en el centro de la diana de un mercado siempre ávido de futbolistas físicamente poderosos y, al mismo tiempo, no exentos de recursos en el manejo del balón.

Hijo de Lilian Thuram, exjugador entre otros del FC Barcelona, Képhren ya se ha visto vinculado a clubs tan de primera línea como el Real Madrid. Y, en este caso, no motivado por un simple rumor sin fundamento. Uno de sus agentes, Oscar Damiani, señalaba cómo el nombre de su representado ha llegado hasta los despachos del Santiago Bernabéu. "Muchos equipos se han interesado por él, pero Khéphren encajaría mejor en el Real Madrid. Ya le he recomendado a Carlo Ancelotti".

La explosión del centrocampista se ha visto recientemente premiada con la convocatoria de la selección absoluta francesa. Su cotización en el mercado también se ha disparado y su traspaso en estos momentos oscilaría sobre los 40 millones de euros. Su agente Rafela Pimenta señalaba que todavía no se han abierto negociaciones formales con ningún club. "No queremos forzar situaciones que no funcionen. Les daré un ejemplo: Khephren Thuram está listo para un gran equipo, pero no sé si el Niza lo dejará ir. Se trata de un jugador importante para su equipo y tenemos que evaluarlo".

En las últimas semanas, los rumores alrededor del centro del campo del Real Madrid se han disparado. Además de la veteranía de Kroos y Modric que invitan a buscar relevos naturales, también se ha especulado con la opción que el club blanco se desprendiera de Tchouaméni y se planteara buscar otros perfiles.