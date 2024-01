Kepa, preocupado por su futuro

Kepa Arribazalaga tiene claro que no quiere regresar al Chelsea. Según informa The Sun, está muy a gusto en Madrid y su mayor preocupación es tener que volver al conjunto 'blue' al finalizar la temporada. Kepa está cedido y en junio el club blanco tendrá que tomar una decisión sobre si ficharlo o entregarlo de vuelta a Londres. El portero quiere demostrar de aquí al finalizar la temporada que puede rendir en el equipo blanco. Sin embargo, ha sido relegado al rol de suplente tras su lesión y Lunin le ha quitado el puesto, con más razón aún después de ser duramente criticado por su actuación ante el Atlético de Madrid.

Kepa no quiere saber nada del Chelsea

El portero del Real Madrid está preocupado por su futuro, y más tras salir del Chelsea afirmando que "el proyecto del Chelsea no era el correcto". El cancerbero llegó cedido al Real Madrid el mes pasado para suplir al lesionado Courtois, y tras un inicio muy bueno en la meta blanca, ha perdido el rol de titular después de sus últimas actuaciones.

Kepa criticó veladamente el gasto excesivo del proyecto millonario del Chelsea de Boehly y admitió que no tuvo que pensárselo dos veces antes de dejar el conjunto 'blue'. "Sentí que era hora de cambiar de escenario", dijo. "Quería quedarme, pero sentí que el proyecto en el Chelsea no era el correcto".

El Chelsea pagó 80 millones para fichar a Kepa procedente del Athletic en 2018, la suma más alta jamás pagada por un portero, pero gastó 25 millones de libras para traer a Robert Sánchez procedente del Brighton este verano. El portero español del Chelsea se ha ganado a toda la afición y todo apunta a que será el portero titular en la próxima temporada. Y también incorporaron al portero serbio Djordje Petrovic, quien recientemente estuvo impresionante reemplazando al lesionado Sánchez.

Kepa explicó que Pochettino quería que se quedara después de decidir que Edouard Mendy no tenía hueco en Stamford Bridge, pero el español sintió que necesitaba un cambio. "Sí, fue muy rápida la decisión de ir al Real Madrid", dijo en 'setiembre'. "Es cierto que Pochettino quería que me quedara y me dijo que iba a jugar, que confiaba en mí, pero pensé que un cambio me vendría bien, quería un cambio. Thomas Tuchel me llamó antes, y estábamos a punto de ir a Múnich", decía el portero español.

Las lesiones lo han condicionado

Una fuente cercana al jugador afirmó en SunSport: "Ha tenido mucha mala suerte. Se lesionó mientras jugaba lo mejor que podía. Ama al Madrid y tiene muchas ganas de quedarse. Él no se rendirá". Kepa finaliza su cesión en junio y tiene contrato con el Chelsea hasta verano de 2025.

Las lesiones han obstaculizado su progreso, pero Kepa quiere luchar por recuperar la titularidad. El portero ucraniano Andriy Lunin ha sustituido a Kepa en el once inicial y en los planes del técnico Carlo Ancelotti.

Al portero español ahora le preocupa que no se le conceda un regreso permanente a España cuando su préstamo expire al final de la temporada.

Señalado en la Supercopa

Sin embargo, las dudas siguen creciendo en torno al rendimiento de Kepa. El Madrid encajó dos goles en 45 minutos, y en el segundo gol, dejó la sensación de poder hacer algo más. Antes, una gran parada a un chut de Samu Lino y el cabezazo del gol de Hermoso en el que poco pudo hacer. Al final, un error clamoroso en el tercer tanto del Atlético, en el que Kepa no atrapó el cuero y Rüdiger terminó marcándose en propia, lo acabaron de condenar.

Por lo que hace a estadísticas, Kepa ha disputado ya 17 partidos entre todas las competiciones, todos ellos iniciando de titular. Por su parte, Lunin acumula diez titularidades en la presente campaña. La final será una prueba de fuego para Kepa.