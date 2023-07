El invento del '9' que sorprende a Ancelotti en los entrenamientos

El futbolista inglés, fichado recientemente del Borussia Dortmund, es una de las opciones a la delantera del club blanco Su principal característica es la llegada de segunda línea y su capacidad goleadora

La marcha de Karim Benzema a la liga saudí no parece haber sentado muy bien en las oficinas del Santiago Bernabéu. El francés deja una vacante importante en el once de Carlo Ancelotti y parece, que Joselu no llega a las pretensiones del técnico italiano. Muchos creen que el conjunto blanco necesita un nuevo hombre en el ataque, a la espera de la resolución Mbappé, 'Carletto' prueba con diferentes jugadores de la plantilla.

El Real Madrid, ya en Los Ángeles, prepara el inicio de una temporada que intentará competir por todas las competiciones. Tras la Copa del Rey conseguida frente al Osasuna, el club blanco quiere volver a levantar una Champions y por ello pasa la posición del '9'. El último año de Karim en Madrid vivió una serie de altibajos que no ayudaron al equipo a pasar la eliminatoria contra el City de Guardiola, el principal rival en Europa para el curso que viene. Así que la tarea del italiano pasa por encontrar al jugador ideal, que juegue en esa posición y haga una función similar a la que hacía el francés cuando fue balón de oro.

Otra de las posibilidades que maneja el técnico es cambiar el esquema de la plantilla, de cara a suplir el problema del delantero centro. Jude Bellingham, el fichaje estrella del Real Madrid, podría ser la opción a todos los males del club. En los entrenamientos el jugador inglés ha sorprendido para bien a Ancelotti y por lo tanto, lo considera como una opción real al puesto de 'falso 9'.

Bellingham se trata de un futbolista polivalente, que llegó procedente del Dortmund a cambio de 103 millones de euros más otros 27 en variables. La principal característica del centrocampista es la llegada desde segunda línea y así lo hizo ver en números el pasado curso con 14 tantos.

El italiano probó durante la sesión de ayer al inglés en la punta de ataque, formando tridente con Vinicius y Brahim. Además, no sería extraño ver como el entrenador italiano reconvierte a un jugador en las filas del club blanco. Ya lo hizo la temporada pasada con Camavinga en el lateral izquierdo.