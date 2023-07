Joselu: "Lo que he hecho los últimos años es lo que me ha traído aquí"

"Ancelotti me pide que sea yo mismo y que cargue el área, porque soy un delantero de referencia" "Estoy en un momento de mi carrera en el que disfruto de cada minuto y cada segundo de este momento"

A falta de que conocer el final del tercer capítulo del 'culebrón Mbappé', Joselu es el delantero llamado a hacer olvidar los 354 goles y 165 asistencias fiirmadas por Karim Benzema en sus 14 temporadas como futbolista del Real Madrid. Al ariete nadido en Stuttgart se le ha vuelto a presentar, a los 33 años, la oportunidad de triunfar en el club que se formó y afronta la pretemporada con máxima ilusión. Así lo ha expresado en una entrevista concedida a los canales oficiales del Real Madrid.

“Afronto mi vuelta con mucha alegría. Estoy recordando muchas cosas que viví aquí. Otras son nuevas, como los compañeros, y estoy adaptándome superrápido. Estoy muy feliz y contento de estar aquí otra vez”, explicó un Joselu feliz con esta nueva etapa: "La vida hay que disfrutarla. Estoy en un momento de mi carrera en el que disfruto cada minuto y cada segundo de lo que está pasando. Estoy viviendo una experiencia nueva 12 años después”.

El delantero asegura que es un futbolista muy distinto al que dejó el Real Madrid hace doce años: “He madurado muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. Tengo una familia con hijos y la vida la ves de otra manera. Cuando salí de aquí era un niño que cumplió el sueño de debutar con el Real Madrid. Ahora soy un jugador diferente, con más experiencia y vivencias que me han permitido volver”.

Joselu se ha reencontrado con compañeros con los que compartió vestuario en su época en la cantera del Real Madrid: Dani Carvajal, Nacho y Lucas Vázquez: "Todo está siendo más fácil con ellos. Hemos mantenido mucha relación desde mi salida y hemos coincidido en muchos momentos; ellos son los que me lo están facilitando todo aquí. Me enseñan cómo funciona esto y está siendo muy fácil. Carvajal es especial porque es parte de mi familia y convivo todos los días con él. Antes ya tenía muy buena relación con él. Nacho siempre ha sido mi capitán y siempre se lo he transmitido. Fuera siempre se lo he dicho, que ha sido mi capitán en el Castilla. Lucas es mi gallego favorito. Es un chico con el que he compartido muchos momentos. Al final nos une la tierra y siempre vacilamos sobre ello”.

El nuevo refuerzo madridista recordó que ya hizo una gira por Estados Unidos con el primer equipo: “Son muchos recuerdos. Me acuerdo cuando firmé por el Castilla, que al mes me dijeron que tenía que hacer la gira con el equipo y era algo nuevo para mí. Eso ahora me va a traer muchos recuerdos. Es una experiencia increíble, tenemos partidos muy bonitos y que el Madrid visite Estados Unidos será muy satisfactorio para la gente de allí. Tengo ganas de que empiece”.

Joselu está encantado con Carlo Ancelottti: “Me dice que sea yo mismo. Lo que he hecho en los últimos años es lo que me ha traído aquí. Me ha pedido que cargue el área al ser un delantero de referencia. Me estoy adaptando un poco a los entrenamientos, a la forma que tiene el equipo de jugar y a mis nuevos compañeros”.

Y feliz de triunfar en el equipo que lleva en el corazón: “Para mí el Real Madrid es el equipo de mi vida. Siempre he sido del Real Madrid y tuve la suerte de debutar en Primera División en el Santiago Bernabéu con esta camiseta”.