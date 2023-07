Isco: "Monchi vino hacia mí y me cogió del cuello..."

El futbolista ha concedido una entrevista a 'Marca' en la que repasa todo lo que le ha pasado estos últimos tiempos y explica un episodio subido de tono con el exdirector deportivo del Sevilla Actualmente está sin equipo, pero asegura que está "listo para volver"

Francisco Alarcón ha vivido unos últimos tiempos convulsos en el mundo del fútbol. Sin equipo desde que se desvinculara del Sevilla el pasado mes de diciembre, el andaluz ha concedido una entrevista a 'Marca' donde se abre en canal y explica cómo se ha sentido y cómo ha sido este periodo.

"No he querido entrar al trapo de toda la rumorología y creo que también me he equivocado. Creo que me he equivocado porque la gente tiene que saber de primera mano lo que ha sucedido. Han pasado muchas cosas, muchas cosas que son culpa mía y otras que no tanto. Y bueno, está bien hablar de vez en cuando para quitarme ese peso de encima, esa espinita que llevo dentro y para que la gente sepa bien lo que ha pasado", relata el futbolista.

"Compagino los entrenamientos con la vida familiar, los niños... Pero tengo muchas ganas de jugar, la verdad. Lo echo de menos y espero que sea pronto", explica. Se refiere a entrenamientos por su cuenta con un técnico personal.

MEDITA MUCHO LAS OFERTAS

"Es verdad que tengo ofertas, pero no me quiero equivocar o dar otro paso en falso en mi carrera. Lo importante es que sigo teniendo la ilusión intacta. Tengo ganas de jugar, de competir, de divertirme y espero ansioso el momento de volver", cuenta. Y añade que "quiero un proyecto en el que pueda tener una continuidad, un equipo que quiera jugar al fútbol con un estilo asociativo, divertido... Estoy en un momento de mi carrera en el que, tras ganarlo todo, lo que quiero ahora es disfrutar".

EL LÍO

"Cuando se va Lopetegui y se acerca la ventana del mercado de invierno yo veo muchas cosas raras dentro del club. Para empezar, llamaron a mi representante para buscarme una salida, sin hablar nada previamente conmigo, así que, en cuanto me enteré fui a hablar directamente con Monchi. Le dije: "Oye, me ha llegado esto, no sé qué pasa, no sé si me queréis, si no me queréis... Sé sincero conmigo y lo arreglamos sin problemas. Estoy a vuestra disposición", explica.

Y ahí viene lo 'heavy': "Es fuerte lo que te voy a decir. Le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo".