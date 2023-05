Firmino, opción para el '9' del Madrid

Roberto Firmino abandonará el Liverpool a final de temporada cuando expire su actual contrato Según avanzó Fabrizio Romano, el atacante brasileño es una de las opciones del Real Madrid para reforzar su ataque

Roberto Firmino comunicó al Liverpool su intención de abandonar el club el próximo 30 de junio, cuando expire su actual contrato. El delantero brasileño no seguirá en el club que le ha permitido convertirse en uno de los mejores atacantes de los últimos años.

El entorno de Firmino está ofreciendo al futbolista a diferentes equipos europeos en busca de una nueva aventura en el máximo nivel futbolístico.

Uno de los equipos que está buscando un delantero para reforzar su plantilla es el Real Madrid. La bajada de rendimiento de Karim Benzema en el actual curso, sumado a las escasas alternativas para sustituir al francés hacen que el conjunto madridista esté atento a posibles oportunidades de mercado para apuntalar la parcela ofensiva del equipo.

Según avanzó Fabrizio Romano, Roberto Firmino es una de las opciones del Madrid para reforzar su ataque. El equipo blanco tiene 4 o 5 alternativas para incorporar a un delantero centro y una de ellas es el internacional con Brasil.

