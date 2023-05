El casting del 9 en el Real Madrid: los seis delanteros más llamativos de Europa

Una de las cuestiones más interesantes del verano es saber los planes del Real Madrid con la delantera. El sustituto de Benzema pasa a ser una prioridad. El nombre de Kane vuelve a emerger con fuerza después de que el Tottenham se haya quedado fuera de la Champions y su carrera necesite un impulso.

El Real Madrid sufre de ausencia en la delantera. Las eliminatorias europeas han demostrado que, allá donde antes Benzema reinaba en solitario, ahora es necesario encontrar un reemplazo e iniciar la transición. El francés necesita un recambio de élite para que el equipo blanco tenga más pólvora. La misión es compleja. Para el Bernabéu no sirve cualquier ariete. ¿Cuáles son los nombres más llamativos que hay en el mercado europeo? Seis son los nombres que emergen.

Entre ellos está Harry Kane, cuya situación parece estar en la rampa de salida con unas pistas que le acercarían al Santiago Bernabéu. El capitán y delantero centro de los 'Three Lions' tiene muchas opciones de dejar el Tottenham, club donde ha jugado a lo largo de toda su carrera deportiva pero que no ha dado sus frutos tras no tener ningún título a sus 29 años.

El club londinense no afronta sus mejores momentos ya que está matemáticamente fuera de jugar la Champions League y con pocas opciones de jugar competiciones europeas la próxima campaña. Por ello, el atacante perdería otro año más de aspirar a algún trofeo y eso sería otro mazazo más al que podría poner punto y final según los últimos acontecimientos. Dicen los pronósticos de Betfair que el fichaje de Kane por el Real Madrid se paga a 17€ por euro apostado y no es el club favorito para hacerse con sus servicios. Que Kane fiche por el Manchester United emerge como el destino más probable y se paga a 2.25€ por euro apostado a que así sucede.

La joya del Nápoles

Otro delantero que quiere media Europa está deslumbrando en la Serie A. Según varios medios italianos, la directiva del Real Madrid se ha interesado por la situación de Victor Osimhen, delantero que está completando una sensacional temporada con el Nápoles. Aunque encajaría como perfecto relevo para Karim Benzema, su fichaje se antoja algo complicado. Autor de 28 goles y cinco asistencias en los 35 partidos oficiales que ha disputado hasta la fecha, el nigeriano es, sin lugar a dudas, uno de los principales responsables del sensacional momento que atraviesa el Nápoles. El cuadro celeste acaba de proclamarse campeón de la Serie A con una considerable ventaja sobre su inmediato perseguidor.

Como cabía esperar, su rendimiento no ha pasado desapercibido para los grandes clubes del continente. De hecho, desde hace ya varias semanas, los medios le vinculan con conjuntos de la talla de Chelsea, Manchester City, Arsenal, Bayern Múnich o Manchester United.

La sorpresa de Xabi Alonso

Como sorpresa en la agenda del Madrid podría estar un jugador a las órdenes de Xabi Alonso. Uno de los que más está sonando y que empieza a aparecer en las distintas quinielas de los madridistas es Moussa Diaby, del Bayer Leverkusen, que ha estallado esta campaña. El prestigoso periodista alemán Florian Plettenberg ha asegurado en Sky Sports que Moussa Diaby ya tiene precio de salida del Bay Arena. Hay varios clubes de la Premier que están muy interesados en su fichaje y que podrían tantear hacer una oferta.

Se habla de 70-80 millones de euros por sus servicios. Esa es la primera valoración que le habría hecho el conjunto alemán al saber que hay varios equipos muy interesados en su llegada. Se puso, en firme, el nombre del Real Madrid como uno de esos grandes candidatos para fichar a Diaby en verano, pero Plettenberg no cita a los blancos en ningún momento. Sí que mete al Manchester United y al Newcastle en el radar de su fichaje. Ambos clubes de la Premier League están pujando con fuerza y están muy interesados en dar un rol estelar a Diaby de cara a la próxima temporada.

Nkunku y el Chelsea

Más difícil parece la llegada de Nkunku al Real Madrid, otro delantero de moda pero con algunos problemas físicos. El '18' del RB Leipzig ha señalado que el Chelsea es el equipo más aventajado para hacerse con los servicios del delantero galo en el próximo mercado de verano en 2023. La fecha es clave para los directivos de Todd Boehly, puesto que habían competido ligeramente con el Real Madrid por el francés. El hecho de haber salido de una larga lesión esta temporada plantea dudas al conjunto blanco.

Los chequeos médicos de Nkunku con los funcionarios del Chelsea ya se produjeron en septiembre, y se conoció este proceso gracias a la filtración de los informes emitidos por el personal sanitario de Stamford Bridge, que daba el visto bueno para continuar negociando con el RB Leipzig. El traspaso podría cerrarse en, según las últimas informaciones de prestigioso periodista Fabrizio Romano, en un tránsfer de 60 millones de euros sin contar bonus y otras cláusulas externas para mejorar el salario y los honorarios del jugador. Cifras a las que el Madrid, en principio, no llegaría.

Joselu, la opción nacional

Con menos cartel, pero con un gran rendimiento está Joselu. Por características y números, son su mejor aval. El atacante del Espanyol, con el que aún tiene dos años de contrato, ofrece alternativas que ahora faltan en la plantilla madridista: poderoso en el juego aéreo, buen remate de primeras, especialista en el juego de espaldas a la portería y en constante búsqueda de desmarques. Y sobre todo gol: esta temporada es el español con más tantos en Liga (16), rendimiento que le hizo debutar el 26 de marzo con la Selección. Y lo hizo con un doblete...

Vlahovic y el eterno rumor

Por último, lleva sonando muchos meses Dusan Vlahovic. El delantero serbio se colaba en el radar del cuadro blanco el pasado verano. Y desde entonces ha protagonizado informaciones recurrentes que siguen manteniendo esa relación. Son solamente especulaciones, algunas de ellas que llevan mucho tiempo en la agenda. De hecho, el pasado invierno hubo rumores bastante recurrentes que colocaban al delantero de la Juventus en el radar de la escuadra de Chamartín. El balcánico de 23 años es noticia porque pasaría su precio de rondar los 90-100 M€ a estar alrededor de 60-70 M€ aproximadamente. De manera que este ariete se encontraría ahora en el punto de mira de varias escuadras.