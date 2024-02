Dani Olmo: "Bellingham tenía menos protagonismo en Alemania"

La ausencia de Jude Bellingham ha supuesto un alivio para el Leipzig. Su entrenador, Marco Rose, le tuvo bajo sus órdenes en el Borussia Dortmund y sabe de su competitividad. tanto es así que el técnico alemán bromeó durante la rueda de prensa previa al encuentro con la baja del inglés.

En Dortmund se consolidó, dando señales de ser un futbolista diferencial. De ahí que el Real Madrid invirtiera 143 millones, incluídas las variables, por hacerse con sus servicios. Y en el Santiago Bernabéu ha eclosionado como nadie esperaba, enseñando una faceta de depredador del área desconocida hasta el momento.

Dani Olmo, la referencia ofensiva del Leipzig, ha hablado de esta evolución en una entrevista concedida a 'AS'. El ex del Barça no se ha extrañado del rendimiento que Bellingham está ofreciendo desde el primer día en el Real Madrid".

"Aquí no metía tantos goles, pero ya era un futbolista que se sobreponía al contrario", empieza diciendo un Dani Olmo que destaca la potencia del centrocampista inglés: "Tanto en la Bundesliga como en la Liga está demostrando que es un futbolista muy físico. Para mí no es nada nuevo, pero quizá ahora está llegando mucho más".

El de Terrassa tiene la clave de este cambio experimentado por Bellingham: "En Alemania jugaba en una posición más atrasada, con menos protagonismo en el último tercio del campo y en el Real Madrid está demostrando más llegada y ser muy eficaz en los últimos metros".