Carlo Ancelotti: "La buena dinámica en Liga nos ayudará para la Champions"

Una semana después de ganar virtualmente la Liga en el Clásico y a pocos días de pelear por volver a una final de Champions, el Real Madrid tendrá que visitar Anoeta. Un duelo que Carlo Ancelotti sabe que, aunque la competición está muy de cara, no se pueden relajar: "Afrontamos el partido con ilusión. Nos faltan siete puntos para tener la Liga matemáticamente. Partido complicado, como siempre ante la Real", explicó en la rueda de prensa previa al duelo.

Y es que a pesar de que los blancos tienen una distancia de 12 puntos sobre el FC Barcelona, el italiano no quiere cantar victoria hasta que las matemáticas dejen las cosas claras: "Tenemos que pelear y luchar hasta que no seamos campeones matemáticamente. La dinámica es muy buena y continuar así será bueno para preparar las semifinales de Champions. Tenemos que intentar competir y sacar lo máximo. Mañana tenemos que competir, luchar e intentar ganar".

La reaparición de Courtois está cerca

Para el encuentro ante la Real Sociedad, 'Carletto' tuvo dos 'sustos' en el entrenamiento previo, ya que los blancos han saltado al campo en Valdebebas sin dos futbolistas muy importantes, Jude Bellingham y Rodrygo Goes. "Bellingham tuvo un problema estomacal y Rodrygo una gripe, pero igual podrán viajar" confirmó el técnico, que además, ha añadido que Ferland Mendy se quedará en Madrid para que se quede trabajando para la Champions. El francés continúa con una sobrecarga muscular que le impidió jugar el clásico.

Ancelotti avanzó una novedad muy importante para los blancos, la reaparición de Courtois está cada vez más cerca: "Courtois está bien y podrá estar disponible la siguiente jornada y jugar ante el Cádiz". Eso sí, el italiano no adelantó quien jugará en el campo de la Real, si Lunin o Kepa, parece claro que en Múnich el guardián de la portería será el ucraniano que ya fue el héroe en Manchester.

Courtois está cerca de reaparecer / Efe

"Arda Güler se ha merecido más minutos"

Con la Liga prácticamente sentenciada, podría ser buen momento para dar minutos a los futbolistas menos habituales. Uno de los nombres más sonados en la rueda de prensa fue el de Arda Güler. "El futbolista está bien, hace tiempo que está disponible, pero no ha tenido oportunidades porque los partidos eran muy exigentes. No es fácil cambiar el equipo en este tipo de partidos. No ha tenido los minutos que merecía por la actitud y el trabajo que hace. Puede jugar en cualquier momento"

"Militao no está al cien por cien aún, ha mejorado, pero le faltan minutos de juego. Mañana podría salir de inicio, o podría ser que no", explicó Ancelotti.

Bellingham bendice el regreso de Militao / Efe

Esta semana pasada tan exigente dejó a muchos futbolistas bastante cansados, uno de ellos Vinicius Jr, que no pudo terminar ni el partido ante el Manchester City, ni el clásico de Liga a causa del gran desgaste. El técnico italiano habló maravillas del brasileño: "Una de sus mejores características es su continuidad. Aún tiene margen de mejora cerca del área, en movimientos sin balón. Va a mejorar, tiene la humildad necesaria para mejorar". Además, añadió que si él pudiese elegir, le daría el Balón de Oro a Vinicius y a Jude Bellingham.

"Toda la polémica del clásico no nos afecta"

"Xavi Hernández ha hecho un buen trabajo en el Barça, conoce bien el club y creo que es una buena decisión que se quede", opinó Ancelotti sobre el anuncio de la continuidad del técnico azulgrana. También defendió al egarense por haber hecho marcha atrás tras anunciar que dejaría el club en enero: "Tenemos que respectar los cambios de opinión, todos lo hacemos muchas veces. Está permitido".

Los jugadores del Barça reclamando una acción del clásico a Soto Grado / LAP

El clásico del pasado fin de semana enfadó mucho al FC Barcelona e incluso Joan Laporta pidió repetir el encuentro, algo sobre lo que el italiano no ha querido opinar. "Tenemos buenas sensaciones, todo lo que pasa al rededor no nos afecta. Estamos contentos y felices, queremos terminar la temporada de manera fantástica. Las palabras se las lleva el viento, las quejas son opiniones".