Benzema pide más dinero y el Madrid piensa en Haaland

A tres meses de que acabe la temporada, el Real Madrid sigue paralizado en la renovación de la plantilla. Siete jugadores acaban contrato y otros cuatro apenas juegan y podrían también abandonar el equipo. El club sigue con los deberes sin hacer y algunas cuestiones internas se empiezan a complicar como es la renovación de Benzema. Se daba por hecho que ampliaría una temporada más, pero el francés se habría descolgado pidiendo una subida salarial importante, según ‘Onda Cero’. Ante esa posibilidad, el Madrid piensa en Haaland como sustituto si los acontecimientos son favorables.

Pero no es el único expediente que se complica, Nacho también habría puesto una condición: renovar por dos años, según ‘Defensa Central’, pese a saber que pasados los 30 el Madrid renueva de año en año. El de Alcalá de Henares apunta a la MLS norteamericana, porque el club blanco no va a romper esa máxima no escrita por dar gusto al defensa. Queda por resolver el futuro de Kroos, Modric, Asensio, Ceballos mientras que el de Mariano está cerrado porque no seguirá. También están en el aire Hazard, Odriozola, Vallejo y Lunin, suplentísismos que podrían abandonar el equipo en verano.

EL CITY, INVESTIGADO

Benzema, 35 años, habría sorprendido al club pidiendo una importante subida salarial para renovar por una temporada. El francés ocupa el segundo escalafón salarial de la plantilla, solo superado por Hazard y quiere más pasta para seguir. El Madrid no tiene previsto aumentarle el sueldo y más después de una temporada en el que las lesiones y su rendimiento ha caído bajo mínimos. Y todo poniéndole una alfombra roja sin buscarle un competidor para el puesto, carencia que el equipo está pagando esta temporada.

Si el Madrid y Benzema no llegan a un acuerdo, el club necesita fichar un goleador y Haaland sería la principal opción. El problema es que hasta 2024 no se haría efectiva la cláusula de salida que tiene firmada con el City. Sin embargo, las investigaciones abiertas contra el club citizen pueden facilitar su fichaje. La Premier, que acusa al club de Manchester de romper varias reglas financieras en las últimas nueve temporadas. Unas indagaciones comenzadas hace cuatro años (desde 2019), en la que se achacan más de 100 cargos por incumplimientos de las reglas de la Premier League.