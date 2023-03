¿Se acerca Mbappé al Real Madrid?

El jugador deja la puerta abierta a su salida del PSG tras caer eliminados en la Champions: “Lo único que me importa ahora es ganar la liga y después veremos” El Madrid está atento, pero no moverá un dedo para ficharlo en verano, aunque necesita un goleador para relevar a Benzema, pero el PSG no renunciará a su estrella

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid vuelve a ocupar la primera plana deportiva de todos los medios, después de la eliminación prematura del PSG en la Champions League, en esta ocasión ante el Bayern Múnich. Al final del encuentro, el crack francés volvía a dejar en el aire su futuro, desencantado tras su sexto intento de ganar el título con el club parisino. El Real Madrid le espera, pero no moverá ficha si no lo hace el jugador primero, mientras que el PSG no tiene intención de dejar salir a su estrella como ha hecho desde que lo fichó en 2017.

UNA NUEVA DECEPCIÓN

“¿Si me replanteo mi futuro? No, no... estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga y después veremos”, respondió en español tras quedar eliminados: “Todos estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos tienen un equipo construido para ganar la Champions. Este es nuestro máximo, eso es todo. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato”. Lacónico pero tranquilo, Mbappé ya no es un niño, camino de los 25 años no acaba de hacer realidad el sueño de ganar la Champions con el PSG. La duda es si seguirá intentándolo o decidirá cambiar de aires.

Desde que decidió fichar por el PSG a finales de agosto de 2017 rechazando al Real Madrid han pasado seis temporadas en las que los blancos han ganado dos Champions League y él ninguna. “Siento que es demasiado pronto. Solo he jugado un año en mi país, soy parisino y no quiero dejar mi país así. Quiero convertirme en un gran futbolista. El Madrid tendrá que esperar”, razonó el jugador en la revelación hecha por el presidente del Mónaco Vadim Vasilyev. Cinco años después, el verano pasado, volvió a decir no a Florentino Pérez cuando su fichaje se daba por cerrado.

“PREFIERO QUE SE QUEDE EN PARÍS”

“Todo el mundo sabe que quise salir el verano pasado y era la mejor decisión posible en ese momento…. Pero creo que mi historia no ha terminado aquí, tanto en el plan deportivo como en el individual. No sé dónde estaré dentro de tres años”, explicó tras rechazar la opción de acabar de blanco para quedarse en París dos años más (2024), con la opción de un tercero (2025). Aquel pasaje cayó como una bomba en el Madrid, tachándole de traidor o, más finamente como lo expresó Florentino Pérez: “El Mbappé que iba a venir no es el que me encontré al final; prefiero que se quede en el PSG”.

Portazo a su fichaje y objetivos nuevos. El Real Madrid no le ha cerrado la puerta, pero no se la abrirá por voluntad propia. Si quiere cumplir ese “sueño” que dice tener de jugar algún día en el Real Madrid tendrá que ser él quien llame a la puerta y facilitar su fichaje. Además, deberá asumir que el trato que tendrá en el club blanco será muy diferente al que tiene en el PSG. Se escuchará sus opiniones como se escuchan las de jugadores importantes, pero ni será el capitán ni tendrá los privilegios que tiene en el PSG.

BUSCANDO UN GOLEADOR

Se habla de que el Madrid está dispuesto a ofrecer 220 millones de euros el próximo verano para liberarle de “la prisión de oro” en la que vive, pero Mbappé no es el objetivo prioritario en estos momentos. El club blanco quiere a Bellingham y se centra en fichar al inglés. Y en 2024 abordaría el fichaje del francés si éste se aviene a razones sin las prebendas que tiene en París ni las exigencias que impuso para continuar. El Madrid busca relevo a Benzema y Mbappé es el que mejor encajaría, pero tienen la opción de Haaland además la apuesta por Endrick.

El PSG no cederá y quiere mantener al jugador a toda costa. No dejará de intentar ampliar su contrato. Es la estrella del equipo, su jugador franquicia, y no está dispuesto a ceder. Será difícil que el club parisino acepte una posible oferta blanca para traspasarlo el próximo verano. Solo si el jugador decide no continuar en 2024 tendrá que asumir su salida. Mientras tanto, Mbappé será jugador del PSG.