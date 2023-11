Bellingham, seria duda para la Champions

El inglés podría perderse causar baja para el encuentro de este miércoles frente al Braga en el Bernabéu Sufrió una luxación en el hombro izquierdo durante el partido del domingo ante el Rayo Vallecano

Problemas para el Real Madrid. El conjunto blanco podría perder a Jude Bellingham para el partido de este miércoles contra el Braga, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League.

¿El motivo? Una luxación en el hombro izquierdo que se produjo en los primeros compases del encuentro liguero del domingo, en que los de Ancelotti se enfrentaron al Rayo Vallecano (0-0).

El futbolista terminó el encuentro dolorido, pero aguantó hasta el final, tratando de obrar el milagro ante los vallecanos. Las pruebas realizadas esta mañana han confirmado que sufre pequeños daños en el hombro izquierdo, aunque ninguno de ellos de gravedad.

Esta lesión no le impediría estar sobre el césped del Santiago Bernabéu el miércoles ante Braga, pero los servicios médicos, el 'staff' técnico y el propio jugador deberán tomar una decisión mañana evaluando el riesgo de agravar la lesión.

Lo que está claro es que el futbolista no estará al 100% para el encuentro del miércoles, dado que la luxación no tiene margen para estar curada en tan poco tiempo. Les toca decidir si vale la pena jugársela o no.

Cabe recordar que el Real Madrid es primero de grupo en la Champions, con un pleno de tres victorias, seguido del Napoli, que suma seis puntos y del Braga, con tres. Cierra el grupo el Union Berlín, que todavía no ha estrenado su casillero.