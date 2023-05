Ancelotti: "No planteamos un partido para parar a Haaland"

El entrenador del Real Madrid destacó que el noruego "es un peligro y marca goles, pero hablar solo de él significa no hablar de un equipo muy completo" Avanzó que el objetivo es "parar a un equipo que parece imparable; tenemos opciones de hacer que sea un partido igualado"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, avanzó un día antes de medirse al Manchester City en el partido de ida de las semifinales de la Champions League que el plan no pasa por frenar a Erling Haaland, pese a reconocer que el equipo de Pep Guardiola es más completo gracias a la presencia del noruego.

"Haaland es un jugador muy peligroso y está mostrando una calidad impresionante. Es un peligro y marca goles, pero hablar solo de Haaland significa no hablar de un equipo muy completo, que defiende bien, que ataca, que tiene ideas... No planteamos un partido para parar a Haaland, si no para parar a un equipo que parece imparable. Tenemos opciones de hacer que sea un partido igualado, competido y que podemos ganar", destacó el italiano.

Ancelotti no considera que la presencia de Haaland haya cambiado el estilo del City. "Lo que puedo decir es que es un equipo más completo comparado con el año pasado. También tenían un delantero peligroso como Gabriel Jesús, pero sus características son distintas a las de Haaland. Puede que el City juegue un poco más directo o use el balón largo, porque tiene un delantero diferente, con una altura importante y detrás de él juega De Bruyne. Juegan al segundo balón. Eso no significa que haya cambiado el estilo. Es un equipo muy bien organizado atrás y que maneja muy bien el balón".

DUELO

Cuando le plantearon el duelo que el noruego mantendrá con Courtois, el técnico madridista insistió en que "no planteamos un partido para parar a un jugador. Planteamos un partido para parar a un equipo muy peligroso con balón. Focalizarse en un solo jugador sería olvidarse de otros futbolistas que también son muy importantes y muy peligrosos".

Ancelotti dejó claro que el objetivo es afrontar la vuelta con ventaja. Según explicó, "una pequeña ventaja significa un resultado positivo y encontrarnos bien en el partido, no sufrir demasiado. No sólo es un problema del resultado. Si te encuentras bien y eres capaz de crear problemas al rival y evitarlos puede ser una pequeña ventaja. Sabemos que es un partido que exige mucho, porque es una semifinal de Champions".

El italiano no quiso dar detalles del once que presentará este martes en el Bernabéu y se limitó a avanzar que Luka Modric será titular. "Puede jugar sin problema. Cuando esta bien juega, así que mañana va a jugar", afirmó.

PRIORIDAD

Eso sí, dejó claro que su prioridad pasa por no encajar goles. "Si defiendes bien, en el peor de los casos te llevas un empate. Esto no significa que no vayamos a atacar. No hay que olvidar que el año pasado encajamos cinco goles y marcamos seis en la eliminatoria. Yo firmaría ese resultado".

Respecto al último enfrentamiento entre los dos equipos, Ancelotti apuntó que "llegamos al mismo nivel que el año pasado. Es difícil evaluar la condición física y compararla con el año pasado. Lo que cuenta es la motivación y la ilusión que tenemos. Ganar la Copa del Rey será una motivación más para esta eliminatoria. Tenemos mucha ilusión".