Kroos: "Mi renovación va por buen camino"

"Es el club el que tiene que hacer las cosas oficiales, no yo", señaló el centrocampista "Vinicius puede mejorar, pero merece un poco más de protección por parte de los árbitros", dijo

Toni Kroos vivirá este martes otra noche grande de Champions. A pesar de tener ya 33 años, el alemán sigue reivindicando su vigencia en cada partido. Esta vez tendrá enfrente el City de Guardiola, un partido en el que cree que será clave el equilibrio entre el trabajo ofensivo y el defensivo.

"Hay que jugar bien, marcar goles. Estar bien en defensa, porque ellos marcan tres o cuatro goles por partido. Hay que ver cómo frenar eso, pero confío en nuestra experiencia. Sabemos lo que hay que hacer en estos partidos".

Al alemán no le ha sorprendido que desde Inglaterra algunos exjugadores como Rooney den por favoritos al City. Para Kroos se trata de una motivación más. "Es lo mismo de hace un año. Casi nadie esperaba que ganáramos las semifinales la Champìons y lo hicimos. Algunos dijeron lo mismo que Rooney. No nos influye y nos motiva aún más".

💬 @ToniKroos: "Hemos jugado muchos partidos de este tipo y confío en nuestra experiencia".#UCL pic.twitter.com/vLMBGQr9jx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2023

Kroos no cree que la llegada de Haaland hay supuesto un cambio en el estilo de Guardiola. Para el centrocampista, que coincidió con el técnico en el Bayern, Pep no renuncia nunca a su forma de entender el fútbol.

"Los equipos de Pep siempre juegan su fútbol. Sabemos que tiene su idea y siempre con cada equipo que ha entrenado se ve que es un equipo de Pep, tanto en el Barça como en el Bayern como ahora. Siempre busca mejorar, con idea de juego y con fichajes. Haaland es un tipo diferente, pero mete muchos goles. No funciona mal esa relación por el momento. Esperamos un City muy fuerte, porque están en un gran momento".

El alemán está viviendo la fase clave de la temporada sin tener cerrado su futuro. A pocos meses de acabar la temporada, se muestra optimista con su continuidad en el Madrid. "Solo puedo hablar de mi caso y ya he dicho que todo va por buen camino. Es el club el que tiene que hacer las cosas oficiales, no yo. No tengo nada más que hablar de este tema con el club. Está todo claro".

Al centrocampista también le preguntaron por Vinicius y todo el ruido alrededor del futbolista. El alemán cree que el jugador irá evolucionando cuando vaya ganando experiencia. "Es aún muy joven y afronta situaciones que aún no ha vivido mil veces en su carrera. Es el jugador que está marcando diferencias esta temporada y con 22 años. Si preguntas a los defensas te dirán que es muy pesado jugar contra él, porque siempre busca el uno contra uno. Con sus acciones no ha ayudado mucho. Es joven y tiene que aprender. Si siempre está tranquilo juega increíble. A veces le provocan y las decisiones de los árbitros tampoco ayuda, pero tiene que aprender que tiene que convivir con ellos los próximos 15 años. Puede mejorar, pero merece un poco más de protección por parte de los árbitros".