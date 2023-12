Ancelotti le lleva la contraria a Xavi

Tras la derrota ante el Girona, Xavi fue rotundo: "Si hubiera ganado el Barça sería justo". El técnico dejó entrever que el resultado no hacía justicia a lo ocurrido en el césped. Este lunes, en la previa de Champions ante el Unión Berlín, Ancelotti ha dejado claro que tiene una opinión distinta.

"Puedo hablar como un aficionado, fue un partido muy entretenido el Barça-Girona, los dos jugaron cara a cara, sin tacticismo, el Girona fue mejor, tuvo más acierto. Y debo parar ahí, no puedo criticar o hacer discursos de otros equipos", empezó diciendo.

"El partido me gustó, fue entretenido. Sorprende la capacidad del Girona de estar a este nivel con tanta personalidad y tanto carácter", señaló el técnico. Sobre el encuentro ante el conjunto alemán, dejó claro que portero empezará el partido. "Juega Kepa. Justo o injusto, no sé si es injusto dejar en el banquillo a alguien, sería injusto todos los partidos. Alguien se tiene que quedar".

El técnico destacó, en este sentido, el buen papel de los dos guardametas. "Lo bueno es que Lunin ha tenido la oportunidad que no tuvo en el pasado de mostrar sus características, estamos muy contentos. Lo hizo bien. Kepa no tenía que demostrarlo, tiene una trayectoria. El último periodo de Lunin ha sido bueno, pero hay que tener en cuenta que Kepa lo ha hecho bien siempre".

La irrupción de Brahim

El técnico elogió la evolución del futbolista y cómo de importante fue su paso por el Milan. "El tiempo pasado en Milan le hizo muy bien, a nivel defensivo ha trabajado mucho y ha vuelto en una condición táctica óptima. Se posiciona siempre bien sin balón. Es raro verlo en un delantero de su calidad, se suelen costar más ponerse sin balón a los jugadores como él".

Ancelotti también dejó entrever que habrá rotaciones. "Tengo que evaluar bien cómo han recuperado los jugadores, a partir de ahí elegiré el mejor once. Si los que jugaron no están cansados, pueden jugar, no es problema. Si alguno está cansado, descansará. La idea no es hacer una rotación porque sí. Se hará si hay riesgo de tener problemas".