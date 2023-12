"¿Un poco loco, solo?": Lucas Vázquez bromea con el carácter de Rüdiger

Lucas Vázquez ha sido el jugador del Real Madrid que ha comparecido en la previa de la Champions del duelo ante el Unión Berlín. El gallego ha repasado algunos de los nombres propios del equipo y no ha dudado en bromear sobre algunos.

Especialmete con la personalidad de Antonio Rüdiger, un defensa que a veces sorprende incluso a sius compañeros. "¿Un poco loco, sólo? Como buen loco, nadie sabe sus secretos. Su temporada es buenísima, ayuda al equipo en todo, su nivel es increíble. Que siga así muchos años, es muy importantes para nosotros".

Vázquez también ha dedicado muchos elogios a Jude Bellingham, que ha tenido un arranque de temporada espectacular y un impacto directo en los buenos números del equipo. "Vaya jugador ¿eh? Todos estamos encantados con él, desde el primer día se ha visto el jugador que es, lo que ayuda al equipo. Los goles hacen mucho, pero trabaja como el que más, disfruta del Real Madrid, ojalá siga de esta manera y ayudando en todo".

Eso sí, cuando le han preguntado si está al nivel de dos leyandas del club como Cristiano y Benzema, se ha mostrado más prudente. "Es pronto para decir eso. Su inicio es impresionante, intentaremos ayudarle para que siga en esta línea muchos años. Hablamos de Karim y Cris, dos leyendas del Madrid. Ojalá pueda acercarse a ellos".

El futbolista también se ha referido a las dificultades de no jugar con continuidad y de cómo gestiona la frustración. "Hay momentos mejores y peores, cuando no disfrutas de minutos lo pasas mal, en esos momentos hay que tener cabeza fría, concentrado al máximo, sabiendo de lo que uno es capaz. A mí no me falta confianza. Estoy donde siempre he querido estar, doy todo por mi club y mis compañeros".