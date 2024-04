Ancelotti se encomienda a los veteranos del Madrid

Nadie sabe muy bien cómo lo hace. Pero lo hace. El Real Madrid se coló en las semifinales de la Champions League arrancando un empate en el Etihad Stadium, donde habían perdido 28 de los últimos 30 visitantes y solo dos habían conseguido empatar en la máxima competición europea. Se medía por tercer año consecutivo al City, al que ganó con remontada en el primero, cayó con estrépito en el segundo y volvió a salir vivo en el tercero gracias a ese ejercicio defensivo que frenó la superioridad citizen.

Cuarta vez que gana todos los partidos de su grupo

La trayectoria blanca en la actual edición de la Champions ha ido de más a menos, pero está consiguiendo mantenerse invicto en los 10 partidos que ha disputado. Ganó los seis primeros de la Fase de Grupos y lo hizo con cierta autoridad para liderar su serie y plantarse en semifinales. Era la cuarta vez que lo hacía (2011/12, 2014/15 y 2023/23), para afrontar los octavos de final ante el Leipzig. Ganó en Alemania 0-1 en un partido equilibrado, y ahí se frenaron sus siete victorias consecutivas.

A partir de ahí, el Real Madrid ha disputado tres partidos y no ha ganado ninguno. Pero tampoco ha perdido. Empató en el Bernabéu en la vuelta ante el Leipzig (1-1) y volvió a empatar en la ida de los cuartos de final contra el City en un partido espectacular (3-3). El equipo citizen aparecía como favorito claro para la vuelta, pero los blancos lo volvieron a hacer y consiguieron empatar prórroga incluida 1-1 e irse a la lotería de los penaltis.

Modric falló el primer penalti ante el City / Efe

El compromiso de los veteranos

Y aquí apareció la mano de Ancelotti y el compromiso de los más veteranos del equipo madridista. Salvo Bellingham, que es de otra pasta pese a sus 20 años, los otros cuatro lanzadores eran los más veteranos del once que acabaron el partido. Quizá si Carvajal o Kroos no hubiesen sido sustituidos, Bellingham no hubiese tirado. Pero había otros jugadores en los que el italiano pudo cargar el peso de esa responsabilidad como Camavinga, Valverde o Brahim.

Pero asumieron la responsabilidad Modric (38 años), que falló el suyo y que afortunadamente para el croata quedó en nada. Después tiraron Bellingham, Lucas Vázquez (32), Nacho (34) y Rudiger (31), a los que no les tembló el pulso para marcar sus lanzamientos en una temporada en la que los madridistas habían fallado tres de los seis penaltis lanzados durante el curso. Un dato que viene a demostrar que los veteranos predican con el ejemplo.