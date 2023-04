Ancelotti: "Estamos dolidos por la lesión de Modric"

El técnico del Real Madrid busca soluciones para la baja del croata y de Militao de cara a la final de la Copa y la semifinal de la Champions Carletto afirmó que su continuidad no depende de la Champions. "Mi futuro está escrito hasta el 2024"

Carlo Ancelotti reconoció que tiene un serio problema de cara a la final de la Copa del Rey y la semifinal de la Champions debido a las bajas de Luka Modric y Militao, aunque intentó mantener el foco en la previa del Real Madrid-Almería de este sábado (Santiago Bernabéu, 18:30 horas) de la Jornada 32 de la Liga 2022/23. Y aseguró que su futuro en Chamartín no depende de que gane o no la Champions.

Ancelotti espera que su equipo recupere la intensidad necesaria para medirse a un Almería que está luchando por la salvación. El entrenador ya puso en entredicho cómo afrontó su equipo el partido frente al Girona, en el que fue goleado por 4-0. Frente al Almería, se van a encontrar "con la misma dificultad que tenemos contra equipos que se están jugando cosas importantes. Exige mucho y para nosotros mucho más... porque nuestra última versión no fue buena", reconoció en referencia al partido de Montilivi.

Ancelotti pidió tras el partido en Girona mayor tensión defensiva por parte de sus jugadores y espera que su plantilla lo haya comprendido. "El análisis ha sido bueno y sabemos que allí no lo hicimos bien. Toca concentrarse más. El vestuario lo ha entendido y mañana (por el sábado 29 de abril) será diferente".

Modric, duda para la final de la Copa... y la Champions

El técnico italiano explicó que están pendientes de Luka Modric que está lesionado y podría ser una baja muy importante de cara a la final de la Copa del Rey contra Osasuna y la semifinal a doble partido de la Champions frente al Manchester City, aunque en su caso no lo descartó para el choque contra Osasuna. "Luka ha tenido una pequeña lesión y está pendiente de evolución. No sé si llegará a la final de Copa, debemos evaluarlo. Estamos dolidos, pero puede pasar. Ojalá se recupere", comentó Carlo.

En el caso de que Modric no llegara a tiempo para esos partidos, queda la duda de qué jugador podría cubrir su ausencia. "Por sus características, es Ceballos", comentó Ancelotti, aunque rápidamente añadió que "tenemos medios muy buenos: Tchouaméni, Camavinga...". Carletto argumentó que en la plantilla "tenemos muchos recursos para suplir a Luka", aunque admitió que es "un jugador muy importante. No se puede reemplazar".

En cualquier caso, Ancelotti piensa que de cara al choque frente al Manchester City deberá buscar reemplazos quizás para Modric y seguro, para Militao. "No lo sé, pero probablemente tengamos que reemplazar a los dos en la ida (de la Champions). Militao seguro; ojalá que Modric no...".

Caso Vinicius dentro y fuera del campo

Vinicius Jr ha estado en el centro de los focos, una vez más, a causa de su actitud en el campo y, también, por las faltas que recibe por parte de los rivales. Ancelotti dejó de lado el asunto de la actitud del futbolista, si volvió a entrar en la campaña de defensa del brasileño cuando le preguntaron si teme que algún día acabe lesionado por una entrada de un rival. "Tenemos esa preocupación, es bastante normal. Él intenta el uno contra uno, regatea... y la única manera de preservar a este tipo de jugadores, no sólo a Vinicius, es la justicia. Sólo la justicia puede prevenir que pase algo malo".

Para el técnico del Real Madrid, con Vinicius está por un lado lo que pasa dentro del campo y por otro, fuera. "Fuera, malo por la sociedad, todavía con racismo... una sociedad moderna no puede ser así. Y dentro, la verdad es que los jugadores le dan muchas patadas, es evidente. A Maradona o Pelé le daban mucho también, desafortunadamente. La suerte nuestra es que Vinicius tiene un físico fuerte y es capaz de aguantar".

Su futuro no depende de la Champions

Aunque su nombre sigue siendo relacionado con la selección de Brasil y en Madrid consideran que Florentino Pérez lo podría destituir si no gana la Champions, Ancelotti se mantuvo en su idea de asegurar, al menos en público, que su futuro está ligado al Santiago Bernabéu. "¿Le parece justo que su futuro dependa de ganar la Champions?", le preguntaron. "No, no es así... porque mi futuro ya está escrito hasta el 2024. Después, no lo sé".

No piensa todavía en Haaland y el City

Ancelotti aseguró que ve al Real Madrid preparado para hacer una buena recta final de temporada y conseguir los dos objetivos que le quedan, Copa y Champions, aunque quiere que el equipo vaya paso a paso. Por eso negó estar pendiente Erling Haaland "La verdad es que en este momento no pensamos en el partido contra el City. Estamos focalizados en lo que tenemos que hacer", que es afrontar al Almería y a Osasuna".

Pese a todo, añadió que para él, Haaland y el Manchester City "no tiene secretos porque tienen un equipazo, que están en buena dinámica. Con enormes jugadores y un entrenador fantástico. Nos hemos enfrentado el año pasado y lo que es cierto es que este partido lo vamos a disfrutar".

Admitió el mal papel del Madrid en la Liga

El Real Madrid no ha sido capaz de aprovechar los últimos tropiezos del Barça en la Liga y cuestionaron a Ancelotti si no le queda la sensación de no haber peleado el título hasta el final. ""Yo creo que se puede pensar, sí (que se puede hacer mejor en la Liga). No hemos tenido continuidad, no hemos sido fuertes... y con esta limitación, mal, no hemos sido tan contundentes como en Copa o Champions. Pero no es el momento de mirar atrás porque nos quedan muchos partidos importantes. Estamos en una final y cerca de otra".