Ancelotti: ¿Bellingham? Me quedo con mis centrocampistas"

El técnico destaca el nivel de Tchouameni, Camavinga y Valverde al ser preguntado por el posible fichaje del inglés Ancelotti destacó el cambio del Villarreal con la llegada de Setién y avanzó que saldrá con la alineación de gala

El Madrid se mide al Villarreal este sábado (16.15 h.) en el Estadio de la Cerámica con el objetivo de apretar al Barça en la lucha por el liderato. El conjunto blanco visita a un equipo renovado, en palabras de Ancelotti, tras la llegada de Setién. "Es un Villarreal distinto al de Emery. A Setién le gusta el fútbol ofensivo. Va a ser un partido abierto. Si queremos ganar en su estadio, debemos sacar lo mejor de nosotros mismos", avisó.

Para lograr el objetivo, Ancelotti avanzó que presentará la mejor alineación posible, aparcando de momento la Supercopa. "Mañana va a jugar un equipo fresco, integrado mayoritariamente por los futbolistas que descansaron ante el Cacereño. Cada partido elegiré a los que estén mejor. La Supercopa de España es un título muy importante para nosotros".

Un once en el que habrá que ver si está Rodrygo, un futbolista del que Ancelotti valoró su versatilidad y su impacto en el que equipo, ya sea jugando desde el inicio o saliendo del banquillo. "Para mí es un jugador titular. Cada partido es importante para nosotros juegue o no de inicio. Cuando Benzema se lesionó lo hizo bien como delantero centro. Tiene tanta calidad que no importa la posición en la que juegue. Lo hace bien en cualquier posición ofensiva".

Ancelotti está contento con el estado físico de los jugadores tras el Mundial. "Estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Ya nos va bien. La plantilla ha vuelto bastante bien del Mundial. Hemos tenido pequeños problemas, pero la mayoría de jugadores están en buenas condiciones físicas. Mañana tenemos un partido complicado, pero llegamos bien y confiamos en obtener la victoria".

Al técnico también le preguntaron por las declaraciones de Guardiola, que bromeó -dijo, "soy un genio"- con el acierto de los cambios en la victoria del City ante el Chelsea. ¿Te consideras un genio?, le cuestionaron al italiano. "No. Me considero una persona que hace un trabajo espectacular, que a veces acierta y otras no, pero que tiene la suerte de entrenar al mejor club del mundo. ¿Guardiola? Ha dado algo nuevo e interesante al fútbol y lo sigue haciendo".

El mercado

Durante la rueda de prensa también estuvo presente el mercado de invierno, así como algunos nombres propios en clave de futuro como Bellingham, el gran objetivo del Madrid de cara a la próxima temporada.

Ancelotti quiso enviar un mensaje de presente a su actual plantilla y elogió a los jugadores con los que ahora cuenta para el centro del campo. "Bellingham ha demostrado en el Mundial que es un gran centrocampista, pero hay muchos jóvenes que están rindiendo bien: Enzo Fernández, Pedri y Gavi... Yo me quedo con mis medios, Tchouameni, Camavinga y Valverde".

Sobre la posibilidad de que haya algún movimiento en las próximas semanas, el técnico recordó que si algún jugador tiene intención de irse las puertas de su despacho están abiertas para hablar de la situación. "Si hay alguien que me pido consejo, se lo voy a dar. De momento ningún jugador ha entrado en mi despacho para hablar de su futuro. En este momento, todos los futbolistas están centrados en los partidos que tenemos por delante, en hacer su trabajo".

El técnico también tuvo un recuerdo para su compatriota Gianluca Vialli, que ha muerto a los 58 años tras una larga enfermedad. "Para mí es un día triste. Se ha despedido un amigo, un compañero, muy simpático. Que descanse en paz".