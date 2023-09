Ancelotti: "Bellingham siempre mira hacia la portería rival"

El entrenador italiano habló tras el triunfo de su equipo ante el Getafe con gol de Jude "A nivel de calidad no sorprende, sí los goles que ha marcado en todos los partidos", comentó

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, amplió el listado de elogios al inglés Jude Bellingham, que marcó por cuarto partido consecutivo y dio el triunfo a su equipo en el tiempo añadido ante el Getafe (2-1) en su estreno en el Santiago Bernabéu, y ensalzó su facilidad para aprender "muy rápido" y que siempre mira "hacia la portería rival".

"No le dije nada especial antes de su debut en el Bernabéu. Estaba muy tranquilo y focalizado en el partido. Tenía muchas ganas de jugar aquí y transmite mucha ilusión. Le vi muy tranquilo", confesó Ancelotti.

"A nivel de calidad no sorprende, sí los goles que ha marcado en todos los partidos. Es sorprendente también para él", añadió el entrenador italiano.

"Es un jugador que aprende muy rápido. No es necesario decirle las cosas muchas veces porque tiene facilidad de aprender. Obviamente vimos lo que nos gustaba del Dortmund y lo que ha cambiado es que se mueve mucho sin balón ahora hacia el área rival. Allí recibía más atrás pero siempre mira hacia portería rival", destacó.

En su análisis del partido, 'Carletto' lamentó el nerviosismo de Fran García, al que sustituyó en el descanso después de cometer un error que puso el partido cuesta arriba para el Real Madrid.

"Un partido difícil ante un equipo que defiende muy bien con bloque bajo. Es difícil encontrar la oportunidad y aún más por regalar el primer gol. No cambia mi pensamiento de Fran, que ha hecho un inicio de temporada muy bueno, pero puede ser que haya pagado el peso del estadio, como es normal", aseguró.

"El Getafe ha defendido con mucho compromiso y energía, nos ha costado en la primera parte llegar a la portería rival, pero la segunda fue distinta. Marcamos pronto, tuvimos muchas oportunidades, no mucho acierto, pero hemos merecido ganar con un gol de Bellingham, que está acostumbrado a marcar", agregó.

Un papel de protagonista principal en la remontada tuvo el alemán Toni Kroos después de entrar al partido tras el descanso.

"Si metes a Kroos metes más calidad en el juego", reconoció Ancelotti. "Nos dio un pase filtrado distinto a la cualidad de Camavinga. A veces hay que cambiar, no siempre puedes acertar al cien por cien. Los cambios del descanso fueron para meter a Alaba por la izquierda con idea de centrar más y más pases filtrados con Kroos", explicó.

El técnico italiano reconoció que pronto hará más rotaciones en el equipo titular, aumentando las presencias de inicio de Kroos y Modric.

"No es un problema de cantidad de minutos, sino de calidad. Siempre que han jugado han aportado algo. Es un periodo en el que no he querido cambiar mucho con un partido a la semana, pero cuando empiece la 'Champions' habrá que rotar a los jugadores", manifestó.

El Real Madrid llega al primer parón de la competición como líder sólido tras firmar un pleno de triunfos en cuatro jornadas.

"Era la idea: empezar bien. Hemos tenido muchos problemas de lesiones, hemos metido un sistema nuevo para adaptar las características de Bellingham y estoy muy satisfecho. El equipo ha aguantado sin jugadores de la importancia de Courtois y Militao", subrayó.