Ancelotti: "El Barcelona nos ha ganado los tres últimos partidos y es el momento de ganar"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afronta el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey consciente de que su equipo está obligado a recuperar el pulso contra el Barcelona tras las últimas tres derrotas consecutivas. El italiano pasó de puntillas sobre el 'caso Negreira cuando intentaron tirarle de la lengua por la designación de González González como árbitro del VAR y avanzó que los blancos no saldrán a lo loco en busca del gol.

"Vaya pregunta", reaccionó el técnico madridista cuando le plantearon la vinculación entre González González y el hijo de Enríquez Negreira. "Es un tema bajo investigación y mejor déjalo ahí. Tenemos que pensar solo en el partido, no en lo que van a pitar. Tenemos que prepararlo lo mejor posible e intentar ganar", añadió.

El italiano no dio pistas de su alineación y se limitó a asegurar que "Kroos y Modric son intocables. Eso no significa que vayan a jugar. Modric también lo era contra el Valladolid y se pasó el partido en el banquillo. Hay muchos intocables, aunque luego tienes que elegir a once. No puedes pensar que solo hay once protagonistas, tienes que pensar también en los recursos que tengo en el banquillo. Empezar no es lo más importante sino que lo importante es ser protagonista".

No cambió su discurso cuando le plantearon la disyuntiva de Camavinga y Tchouaméni. "Lo más difícil es siempre elegir a los once que empiezan. La mentalidad del futbolista no ha cambiado, quiere jugar desde el principio. Es muy difícil elegir a los once, porque hay más de once que merecen jugar, catorce o quince pueden salir de inicio. Tchuaméni aporta mucho a nivel defensivo y en el pase en la presión y Camavinga tiene mucha calidad en los espacios reducidos. Es difícil presionarle. Ha aprovechado bien este momento, ha jugado lateral y pivote. A Aurélien le ha costado más al volver del Mundial, pero ha vuelto a su mejor nivel", destacó.

TITULARIDAD

Ancelotti desveló que no da explicaciones a Modric o a Kroos cuando no son titulares. Según comentó, "no les digo nada especial. Si tengo que hablar con todos los que se sientan en el banquillo me voy a cansar. Ellos saben que si necesitan hablar, tienen mi puerta abierta siempre. Pero estos jugadores no me piden muchas explicaciones. Conocen la situación y mi despacho está bastante vacío".

El entrenador madridista descartó un cambio de esquema y avanzó que Rüdiger se ha recuperado de sus molestias en la rodilla. "A un rival le puede sorprender con los pequeños detalles. Es difícil cambiar de sistema después de un año jugando con el mismo. Lo más peligroso es sorprenderte tí mismo y a tus jugadores. No aconsejo un cambio de sistema", reconoció.

Ancelotti no quiso hablar esta vez de su futuro y se mostró optimista sobre las opciones de su equipo de darle la vuelta a la eliminatoria. "Al ir con desventaja tenemos 90 minutos para remontar. Será un partido muy igualado. No sé quién es el favorito. Los pequeños detalles lo van a determinar", comentó.

Según avanzó, "no es un partido para volverse locos para marcar un gol, porque puedes marcarlo en el minuto 90. La idea es hacer un partido completo y controlarlo bien. En la ida lo controlamos bien, pero no estuvimos acertados ni llegamos mucho. Necesitamos transiciones más rápidas. No vamos a volvernos locos para marcar un gol, porque puedes marcar en el 5' y luego encajar dos. La idea es hacer un partido completo, así marcarás".

REVANCHA

Ancelotti dejó claro que se toman muy en serio el partido. "Para mi el clásico es siempre el partido más importante para el Real Madrid. Es un partido que nos permite jugar otra final. Es una competición importante y haremos todo lo posible para llegar a la final", comentó. Y restó importancia al hecho de haber perdido los tres últimos enfrentamientos contra el Barcelona. Según afirmó, "en los últimos dos lo hicimos bien, porque no miramos solo el resultado. En esos dos partidos competimos. Fueron igualados y estuvimos cerca de ganar el último que se jugó en el Camp Nou".

Al recordarle los tres últimos duelos que ha perdido frente a Xavi Hernández, Ancelotti dijo que "es muy complicado hacer enfrentamientos entre entrenadores. El Barça nos ha ganado los tres últimos partidos y es el momento de ganar".