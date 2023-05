Ancelotti podría alinear su once talismán en la final de Copa

Con el regreso de Alaba y Modric, que salen de lesiones, podría poner el equipo que ganó en la Copa al Barcelona y los dos partidos de Champions al Chelsea El italiano solo ha repetido dos veces equipo en 53 partidos con 47 alineaciones diferentes, para encontrar el once más competitivo y resolutivo

Carlo Ancelotti podría alinear a su once talismán en la final de Copa ante Osasuna si Alaba y Modric están en condiciones de jugar. Ambos salen de lesiones y son duda, sobre todo el croata que, de jugar, adelantaría cuatro días el tiempo que necesitaba para su recuperación. El austriaco se ha perdido los últimos cuatro partidos por otro problema muscular, y el italiano también debe valorar si está en condiciones de alinearlo. De hacerlo, opondrá el equipo que eliminó al Barça en semifinales y que ganó al Chelsea los dos partidos de los cuartos de final de la Champions League.

Ese once estaría formado por Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Kroos, Modric, Valverde; Rodrygo, Benzema y Vinicius. Desde que ganaron al Chelsea en Stanford Bridge, Ancelotti no ha podido contar con este bloque por diferentes motivos. Bajas importantes que han notado en dos partidos en especial, ante el Girona (perdieron 4-2), en el que no estuvieron Courtois, Alaba y Benzema, además de dar descanso a Camavinga; y contra la Real Sociedad (2-0), con las ausencias de Alaba, Benzema y Modric, por lesión, y Camavinga y Vinicius, por sanción, además de dar descanso a Valverde.

HA REPETIDO TRES VECES DOS EQUIPOS

El Real Madrid ha jugado 53 partidos en seis competiciones hasta la fecha y Ancelotti ha alineado 47 equipos diferentes. Ha repetido dos alineaciones, y cada una en tres ocasiones. El otro equipo que repitió no funcionó bien, ya que perdió dos Clásicos ante el Barcelona, 0-1 en la ida de la Copa y 2-1 en la jornada 26 de Liga, aunque ganó al Liverpool 1-0 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions en el Bernabéu tras ganar en Anfield 2-5. El dibujo de ese once fue un 4-4-2 y no el 4-3-3 que puede repetir ante Osasuna. La variación entre los dos onces son Rudiger por Alaba, Nacho por Camavinga que jugó de medio centro dejando fuera a Rodrygo.

Por líneas, la defensa Carvajal, Militao, Alaba y Camavinga solo han coincidido en esos tres partidos (Barça y dos ante el Chelsea), con tres victorias, ocho goles a favor por ninguno en contra. El medio del campo formado por Kroos, Modric y Valverde han jugado seis partidos con esa derrota en Girona, y cinco victorias, con 18 goles a favor y cinco en contra. El tridente de ataque formado por Rodrygo, Benzema y Vinicius han jugado 13 partidos juntos, con 10 victorias y tres empates, en los que han marcado 29 goles y han encajado 10.