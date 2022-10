El 1x1 del Real Madrid ante el Shakhtar

Los centrales blancos brillaron en el empate ante el Shakhtar en Champions (1-1) Rüdiger estableció la igualada en el minuto 95 tras una asistencia fantástica de Kroos

El Real Madrid se salvó sobre la bocina (minuto 95) en Varsovia gracias a un tanto de Rüdiger de cabeza que le permitió sacar un valioso empate contra el Shakhtar y lo deja con 10 puntos en la tabla, como primero de grupo, cuatro puntos por delante del Leipzig (6 puntos) y cinco del Shakhtar (5 puntos). Es decir, ya en octavos y con la primera plaza encarrilada, algo que no hubiera estado tan claro en caso de una derrota en Polonia.

Los blancos sufrieron de lo lindo contra el Shakhtar, que jugó mucho mejor que hace una semana en el Bernabéu y obligó a Ancelotti a tirar de titularísimos en la segunda parte para evitar la derrota. Zubkov adelantó a los ucranianos en el primer minuto de la segunda parte, y cuando la derrota parecía ya una realidad, apareció Rüdiger en el último suspiro del duelo para mandar al fondo de la red un sensacional centro de Kroos, que comandó la reacción de Ancelotti en el tramo final.

6

Andriy Lunin, portero

Oportuno

Va cogiendo tablas con el paso de los partidos. Es cierto que el Shakhtar no le exigió demasiado -salvo un mano a mano con Traoré en el minuto 64-, pero sigue cometer errores graves en ausencia del lesionado Benzema y eso es un plus. Si tiene que jugar este domingo contra el Barcelona y no le salen las salen las cosas no se podrá decir que haya sido por falta de rodaje.