La viñeta de la discordia: primer dardo de la prensa francesa a Mbappé

El diario 'L'Équipe' aprovechó las recientes declaraciones del delantero para satirizarlas en una viñeta El conjunto parisino continúa líder de la Ligue 1, algo que no oculta una temporada decepcionante

No hay día que pase en el PSG sin su respectiva polémica. El conjunto francés afronta el tramo final de la temporada sin demasiada ilusión, eliminado de la Champions y las copas locales, y obligado a ganar la Ligue 1 para evitar un fracaso aún mayor. Tras verse frustrado un proyecto para ganar en el corto plazo, y con la continuidad de Neymar y Messi en el aire, todas las miradas se centran en el futuro de Kylian Mbappé.

El club parisino está convencido de convertir al delantero francés, renovado el pasado verano, en el líder indiscutible de su proyecto. Un esmero que la pasada semana desembocó en una controversia, cuando el PSG tuvo que borrar el vídeo promocional para los abonos del próximo curso al centrarse especialmente en Mbappé, algo que fue criticado públicamente por el propio jugador mediante un comunicado.

El campeón del mundo aseguró que desconocía el contenido del vídeo y enfatizó que es por razones así que pretende controlar al máximo sus derechos de imagen. Un argumento que fue satirizado en una viñeta del último número de 'L'Équipe'.

En el dibujo se representa un partido del PSG y dos espectadores tienen un diálogo en la grada. "¿Mbappé no está corriendo muy rápido, no?", dice el primero. Y el segundo responde: "Sí, es para demostrar que no todo hay que enfocarlo en él. Es un gran estratega". Una referencia directa a las palabras del delantero.