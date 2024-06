Joselu: "Estos cabrones... alguno ya ni lo celebra"

La decimoquinta Champions del Real Madrid ha sido posible gracias, en gran parte, a un héroe inesperado en las semifinales: Joselu Mato. El delantero blanco, que llegó en verano cedido por el español, levantó su primera orejona después de haber conseguido, con un doblete en los últimos minutos, dar la vuelta a la eliminatoria contra el Bayern para lograr una plaza en la gran final de Wembley.

"Para mí es la primera", dijo el ariete nacido en Stuttgart, "pero estos cabrones... alguno ya ni lo celebra. El vestuario está muy feliz por haber acabado la temporada así, no hay mejor manera de hacerlo".

"No sabría decirte cómo me siento", prosiguió, "son muchas cosas y emociones que me pasan por la cabeza. He podido compartir este momento con mis hijos, mi mujer y mi madre. Mi hijo mayor lloraba como una madalena. El pequeño todavía no se entera tanto y mi mujer sabe todo lo que hemos pasado estos años. El día que firmé aquí soñaba con estos. Es el título que quiere ganar todo el mundo”.

Joselu se deshizo en elogios hacia Dani Carvajal, MVP de la noche: “El míster le ha dicho que parecía yo rematando. Estoy muy feliz por él porque ya son 6 Champions, las ha ganado todas, es el mejor lateral de la historia del Madrid. Hay muy pocos jugadores que pueden decir que han ganado 6 Copas de Europa. Carvajal es el único que ha sido titular en todas ellas".

Y, para terminar, habló sobre su futuro: "No sé dónde voy a estar la próxima temporada. Tenemos tiempo para hablar, empezaremos ahora".