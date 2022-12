El PSG vuelve al ruedo sin Messi

Con Kylian Mbappé y Neymar disponibles, el conjunto parisino se enfrenta al Estrasburgo, penúltimo en la Ligue 1 Galtier no cree que la final del Mundial y el festejo argentino vayan a enturbiar la relación entre Messi y Mbappé

Sin Leo Messi, que tiene permiso para prolongar sus vacaciones hasta el 2 o el 3 de enero, pero con Neymar y Kylian Mbappé disponibles, el PSG retomará este miércoles la competición tras el parón mundialista con la visita del Estrasburgo al Parc des Princes (21:00 horas).

El conjunto capitalino, invicto en la Ligue 1 y líder con un colchón de cinco puntos sobre su perseguidor inmediato, el Lens, quiere poner la directa en el campeonato para encarrilarlo lo antes posible. Su próximo oponente se antoja el rival idóneo para sumar los tres puntos, ya que ocupa la penúltima posición y su única victoria se remonta al 9 de octubre ante el Angers, colista.

Además de la baja confirmada de Messi, Christophe Galtier tampoco podrá contar con los lesionados Nuno Mendes, Presnel Kimpembe y Renato Sanches. La gran novedad fue el estreno en una convocatoria del primer equipo del delantero de 17 años Ilyes Housni, que dejó una buena impresión durante la pretemporada otoñal.

Los españoles Fabián Ruiz, Carlos Soler, Sergio Ramos, Pablo Sarabia, Juan Bernat y Sergio Rico entraron igualmente en la lista. Ramos, Soler y Fabián apuntan a la titularidad.

Por otra parte, Galtier adoptó una posición conciliadora al ser preguntado este martes en la rueda de prensa por si la final del Mundial entre Francia y Argentina y la posterior celebración de la ‘albiceleste’ podía enturbiar la relación entre Messi y Mbappé.

“No creo que haya nada. En la celebración de los argentinos, no me corresponde a mi comentar lo que hizo el portero (Emiliano Martínez). Leo no tuvo un mal comportamiento y en los cuatro meses que llevo aquí creo que la relación que tiene con Kylian es buena. Kylian tuvo una buena actitud, estaba decepcionado por la derrota pero fue a felicitar a Leo con mucha clase”, afirmó Galtier.

Alineaciones probables

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat; Verratti, Fabián Ruiz, Vitinha; Carlos Soler; Neymar y Mbappé.

Estrasburgo: Sels; Pierre-Gabriel, Nyamsi, Perrin, Le Marchand, Delaine; Bellegarde, Aholou; Thomasson; Ajorque y Diallo.