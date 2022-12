Cambios en el "coco" del PSG

Jean Claude Blanc ya es el exdirector general del Paris Saint Germain Nasser Al Khelaifi debe reestructurar los despachos del club parisino para empezar una nueva era

Jean Claude Blanc, el director general del Paris Saint Germain, abandona el club tras más de 10 años. El PSG, que está empezando una nueva era, se prepara para una reestructuración en los despachos, pero también en el vestuario.

Jean Claude Blanc abandona el PSG para vincularse al proyecto de INEOS (Inspec Ethylene Oxide Specialities), la famosa empresa petroquímica inglesa que también es propietaria del Niza. "Les aiglons" se llevan uno de los mejores dirigentes de la Ligue 1.

En el PSG, Blanc era quién tenía la última palabra, y la mayoría de las decisiones debían ser aprobadas por su figura. El dirigente aportaba tranquilidad por su experiencia y talento en gestionar situaciones tensas en un club donde reinaba el nerviosismo.

El ya ex director general del PSG había sido una pieza clave en la mejora del club parisino tras llegar en 2011 con Nasser Al Khelaifi. En 2016 ordenó la remodelación del Parc des Princes para tenerlo todo en orden de cara a la Eurocopa, y también ordenó la construcción de la nueva ciudad deportiva del PSG, una infraestructura que se inaugurará el próximo año pero antes de los Juegos Olímpicos de París.

“Las doce últimas temporadas han sido una maravillosa aventura profesional, estoy orgulloso de haber ayudado al PSG a convertirse en la potencia deportiva internacional que es hoy en día”, declaró en el comunicado que oficializaba su marcha.

