¡El PSG se retira de la puja por Bernardo Silva!

El club francés cierra la puerta al portugués tras dos ofertas rechazadas Bernardo desea salir, pero no irá a París y el Barça lo ve imposible

El PSG ha decidido retirarse de la puja por Bernardo Silva tras romperse las negociaciones por su fichaje en dos ocasiones. El Manchester City ha rechazado dos propuestas astronómicas de los parisinos y éstos han decidido cerrar la puerta a la incorporación del talentoso portugués. Según 'Le Parisien', Bernardo Silva no jugará la próxima temporada en el PSG tal y como era el deseo de la dirección deportiva del equipo francés.

Las relaciones entre PSG y City son complicadas porque las propiedades de los clubs son de Qatar y Abu Dhabi. No ha habido nunca buena sintonía y el City ha puesto todos los palos a las ruedas para que la operación no saliese adelante. Bernardo Silva pidió que negociaran las dos partes, pero no ha sido posible y los parisinos no quieren perder más el tiempo porque tienen claro que el luso no saldrá este verano de la Premier. No estaban dispuestos a esperar a los últimos días de mercado y activarán otras opciones.

Bernardo Silva mantiene su idea de marcharse de Manchester y la retrirada del PSG podría abrir la puerta a otros equipos aunque en el Manchester City se está haciendo todo lo posible por retener al jugador. Incluso desean ampliarle el contrato. El Barça está informado de todos estos movimientos, pero tienen muy poca capacidad de maniobra. Para que el portugués pudiera venir, el City debería dar muchísimas facilidades de salida, algo que no ha hecho con el PSG.