El PSG prepara un bombazo para su banquillo si queda eliminado ante el Bayern

Zidane podría hacerse cargo del equipo francés si es eliminado por el Bayern El equipo francés busca un sustituto para Galtier tras vivir varias situaciones polémicas plagadas de discusiones dentro del vestuario

El Paris Saint Germain busca entrenador y esta misma semana podría incluso anunciar uno nuevo. Según informa El Chiringuito, el equipo parisino busca un sustituto para Galtier tras vivir varias situaciones polémicas plagadas de discusiones dentro del vestuario.

Como quiera que la temporada del equipo parisino está siendo convulsa y Galtier no ha sido capaz de dominar el vestuario, el PSG habría contactado con Zinedine Zidane, según ha desvelado Eduardo Inda: "El recambio, si ocurre una tragedia en Champions League frente al Bayern, es Zinedine Zidane, con el que el club ha estado hablando desde hace tiempo el club", dijo el periodista.

En todo caso, el técnico francés no está convencido de dar el sí y no quiere precipitarse a la hora de aceptar un proyecto que no termina de arrancar con toda la inversión que supone mantener al equipo.