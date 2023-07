¡El PSG podría plantearse ceder a Mbappé!

Según 'SkySports', el club galo se ahorraría su multimillonaria ficha y generaría mucho 'fair-play' El jugador debería renunciar a la prima de fidelidad para irse

El adiós de Killyan Mbappé del PSG se está calentando. El francés lleva apartado del equipo desde el pasado viernes y ahora todo pasaría por una salida pactada en la que se están valorando distintas variables. Según 'SkySports', el PSG valoraría incluso una cesión del francés hasta la finalización de contrato para ahorrarse su ficha siempre y cuando Mbappé renunciara a cobrar su prima de fidelidad, cantidad que debe percibir antes del 31 de julio.

El PSG decidió el viernes dar salida a Mbappé. Su movimiento dejándole fuera de la gira asiática fue un claro aviso al jugador para que variase su postura: o renueva o no jugará más en París, por lo que lo mejor para todas las partes es que salga. La cuestión es que no hay ningún equipo europeo que pueda pagar el traspaso y mantenerle la ficha por lo que el francés tiene claro que se quedará en el PSG hasta quedar libre aunque no juegue. Y se mantiene firme en su postura, por lo que obligará al PSG a mover ficha.

La posibilidad de una cesión es un mal menor en toda esta historia. El club parisino se ahorraría unos 100 millones de euros de su ficha, más unos 40 millones de su prima de fidelidad. Esa opción le generaría suficiente fair-play para firmar, como mínimo, a dos cracks en este mercado.

Según 'Skysports', desde el viernes varios clubs se han puesto en contacto con el PSG para abordar una negociación de traspaso. En París se descarta la vía de Arabia Saudí, pero los clubs europeos interesados solo pueden ofrecer una cantidad limitada de dinero introduciendo a jugadores para rebajar el precio final. Por ahora, no hay ofertas que puedan considerarse suficientes. Y el Madrid no ha movido ficha. El PSG cree que Mbappé ha firmado por los blancos de cara a la próxima temporada y están dispuestos a dinamitarlo todo...incluso con una cesión. Estos últimos días de julio serían decisivos.