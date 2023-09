El PSG, dispuesto a renunciar a Kang-in Lee

El equipo parisino aceptará que acuda a los Juegos Asiáticos con Corea del Sur Su participación en la selección es el salvoconducto para evitar los dos años de servicio militar obligatorio

El Paris Saint Germain se podría quedar sin Kang-In Lee durante un mes con motivo de los Juegos Asiáticos que se disputan en Hangzhou, China, desde el 19 de septiembre al 8 de octubre. De esta forma, el club francés y el jugador se evitarían un mal mayor, los dos años del servicio militar obligatorio que establece Corea del Sur.

El equipo parisino no ha respondido aún, pero tiene previsto dar luz verde en los próximos días y de esta manera contentar también a el seleccionador coreano, Hwang Sun-hong.

El PSG no está obligado a liberar al mediapunta, fichado este verano por 20 millones de euros al Mallorca, pero en caso de no dejarle jugar con su seleccón, se expone al cumplimiento del servicio militar obligatorio de dos años que provocaría unos daños colaterales mayores. Un mes no es nada comparado con los dos años del servicio militar, más aún después de haber realizado una fuerte inversión por hacerse con sus servicios.

Con todo, el inicio de temporada de Kang-in Lee no ha sido relevante. Comenzó titular en la primera jornada contra el Lorient, 0-0, pero después cayó lesionado debido a unas molestias que ya arrastraba durante la pretemporada.

El PSG facilitará la participación de Kang-in Lee en los Juegos Asiáticos, sensibles con su situación al margen de que Luis Enrique dispone de jugadores suficientes para sustituirlo.