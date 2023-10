Preocupación en Francia por el estado físico de Mbappé

El delantero francés es la máxima figura del PSG, pero no hacer la pretemporada podría estarle pasando factura Al delantero se le vio con molestias en el partido ante el Clermont y es duda para la Champions

La novela de Kylian Mbappé en Francia está lejos de acabar. No se terminó con el jugador negándose a renovar, ni la sanción del club excluyéndole de la pretemporada, ni su posterior perdón, ni que comenzara a hacer goles al servicio de Luis Enrique. Ahora, según información de ‘L’Equipe’, aquellos días a inicio de agosto sin trabajar a la par del grupo le están pasando factura desde el aspecto físico.

Aunque los números de Kylian son extraordinarios, con ocho goles en siete partidos disputados esta temporada, el club francés no ha tenido un comienzo brillante. Los parisinos empataron 0-0 el sábado ante el colista Clermont y tienen su peor inicio en la Ligue 1 desde 2012. Y en dicho encuentro Mbappé no estuvo en su mejor momento y desperdició una gran oportunidad en un partido en el que por momentos pareció fuera de ritmo.

Según ‘L’Equipe’, su desempeño podría atribuirse a algunos problemas que se le han presentado esta temporada y que ciertamente han frenado su creciente labor como prolífico delantero. Una de ellas podrían ser las lesiones sufridas. Durante el parón competitivo de septiembre, Deschamps le dio descanso con la selección nacional ante Alemania debido al mismo problema de tobillo que le obligó a ser sustituido ante el Marsella la semana pasada y que sigue manteniendo como mostró ante el Clermont, con acciones impropias de su calidad.

Mbappé se duele de una lesión en su tobillo izzquierdo | YOAN VALAT/EFE

En Francia aseverna que el galo está pagando ahora las consecuencias de haber sido apartado por su club en verano tras negarse a renovar su contrato. El jugador no viajó al torneo de pretemporada de Japón, y volvió a entrenar cuando la temporada ya había comenzado. Aunque sus números no son preocupantes, su impacto en el juego del equipo no es el deseado, más aún tras las salidas de Neymar y Lionel Messi.

Aunque según la información de ‘L’Equipe’ Luis Enrique no está preocupado en estos momentos, el estado físico de Mbappé, provocado por el hecho de no haber realizado una pretemporada completa, genera dudas de cara al desarrollo de la temporada, lo que cambiaría también la planificación. Ante el Newcastle es seria duda.