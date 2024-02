Neymar la lía con un 'me gusta': "El ego de ‘cierto francés’..."

Kylian Mbappé está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista francés ya comunicó a Nasser Al-Khelaïfi y al resto de sus compañeros su decisión definitiva de abandonar el PSG al final de la presente temporada.

Aunque no se espera que la entidad blanca haga en estos momentos oficial la incorporación de Mbappé, ya habría un contrato firmado entre jugador y club desde hace unas semanas, según desveló el diario 'Marca'.

Ahora, un excompañero del Kylian en el PSG, parece haberla liado. Concretamente, Neymar le dio 'me gusta' a una publicación de Instagram donde se habla del adiós de Mbappé.

"Ningún jugador debe ser superior a una institución. El PSG, un ejemplo de gestión futbolística. Supieron reunir a los mejores jugadores y tenían el mejor equipo del planeta. Cuando el equipo empezó a funcionar bien, el ego de ‘cierto francés’ empezó a perturbar el ambiente. Mbappé empezó a sentirse excluido, la mayoría del equipo hablaba español y él amenazó con dejar el equipo. Para no perder a su preciado Mbappé, el PSG empezó a vender a los que no coincidían con el pensamiento de Mbappé y trajo a los jugadores franceses que quería. Después de hacer todo lo posible para que todo saliera como quería, Mbappé comunicó al PSG que dejaría el club gratis al final de la temporada. Y al final, esto es lo que le queda al PSG", expone la publicación.

Con el 'me gusta' a este mensaje, queda claro que la relación entre el futbolista brasileño y el francés no terminó para nada bien. Ambos jugadores llegaron en el verano de 2017 y no fueron capaces de lograr el gran objetivo del club: conquistar la Champions League.