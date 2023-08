Giro inesperado en el futuro de Verratti

El centrocampista italiano, que había alcanzado un acuerdo con el Al-Hilal, podría poner rumbo a un nuevo destino fuera de Arabia Saudí El jugador ya habría acordado los términos del contrato con su nuevo equipo, aunque falta cerrar un acuerdo con el PSG

Marco Verratti ultima su salida del París Saint-Germain en los últimos días de mercado. El centrocampista italiano, que parecía tener apalabrada su marcha a Arabia Saudí, podría poner rumbo a un nuevo destino exótico tras no entrar en los planes de Luis Enrique para la próxima temporada.

Todo parece apuntar a que la etapa de Verratti en Europa ha llegado a su fin. El centrocampista italiano es consciente de su complicada situación en París, no cuenta con ofertas importantes en el viejo continente y una salida a un nuevo destino exótico parece tomar forma con el paso de los días.

En las últimas semanas, el italiano parecía tener apalabrada su llegada a Arabia Saudí. El Al-Hilal había acordado los términos del contrato con el jugador, un pacto millonario que, sin embargo, se vio frustrado tras no alanzar un acuerdo con el equipo parisino.

Con la opción árabe colapsada, Verratti empezó la búsqueda de un nuevo destino lejos de París. La situación ha sido aprovechada por Qatar, que a través del Al-Arabi pretende conseguir el fichaje del centrocampista en los próximos días.

Al Arabi have presented formal bid for Marco Verratti, negotiations ongoing on both clubs and player side 🚨🇮🇹🇶🇦



Verratti agreed terms with Al Hilal, deal collapsed as PSG rejected two bids.



Talks set to advance with Al Arabi, if no bids will arrive from European top clubs. pic.twitter.com/psOt8yM0jm