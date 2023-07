Barcola, objetivo de Luis Enrique

Barcola es uno de los principales objetivos de Luis Enrique para reforzar la delantera del PSG de cara a la temporada que viene El Lyon no quiere desprenderse del jugador pero, si el PSG tuviera que enviar una oferta, la cantidad a pagar rondaría entre los 40 y 50 millones de euros

A la espera de que el despido de Galtier sea una realidad, Luis Enrique lleva varios días intentando vertebrar la plantilla del PSG para hacerla más competitiva de cara a la temporada que viene. Junto a la dirección deportiva, el técnico ya se ha fijado como objetivo algunos perfiles.

Una de la principales incorporaciones que espera realizar el exentrenador del Barcelona es el extremo del Olympique de Lyon, Bradley Barcola(20). El internacional francés en la categoría Sub-21 ha demostrado grandes cualidades en la League 1 esta temporada marcando 5 goles y repartiendo 10 asistencias.

Hasta ahora, el PSG ha fichado a seis futbolistas (Ugarte, Ndour, Kang-in Lee, Skriniar, Marco Asensio y Lucas Hernández) y aún podría incorporar a más jugadores de primerísismo nivel como Bernardo Silva, pero por ahora, Barcola, es uno de los principales objetivos de los rojiazules.

Barcola ha llamado la atención del técnico asturiano por su rapidez, verticalidad, electricidad y buena toma de decisiones en campo contrario. No obstante, el Lyon no quiere desprenderse del jugador y ha dejado claro que el delantero no está en venta pero, en el supuesto caso de que el PSG enviara una oferta, la cantidad a pagar rondaria entre los 40 y los 50 millones de euros.