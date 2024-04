¿Puede jugar el entrenador de porteros? La curiosa historia del Arenteiro

El Arenteiro (Grupo 1 de Primera RFEF) puede protagonizar una escena insólita en su partido contra el Deportivo el próximo domingo en Riazor. Sin el primer y el tercer portero (lesionados) y el suplente con la cláusula del miedo, puede alinear a su entrenador de porteros contra los coruñeses.

El Deportivo y el Arenteiro negocian llegar a un acuerdo para que Pablo Brea pueda jugar en Riazor. De no llegarse a un acuerdo, el Arenteiro se vería obligado a usar a su entrenador de porteros para ocupar la portería en el citado partido.

LA CLÁUSULA DEL MIEDO

El meta titular, Diego García, se rompió el tendón de Aquiles hace dos semanas en el partido frente al Barça Atlètic y el suplente, Pablo Brea, está cedido por el Dépor y tiene una 'cláusula del miedo' en su contrato que le impide jugar contra los coruñeses si no se abona una cantidad económica.

Para no tener que usar al preparador de porteros, el Arenteiro negocia una rebaja de la cantidad para que Pablo Brea pueda jugar el portero. El tercer portero también lleva tiempo lesionado, por lo que no quedan demasiadas alternativas por abordar.

FICHA AL ENTRENADOR DE PORTEROS

Una opción que valora seriamente el club de O Carballiño es hacerle ficha al entrenador de porteros, Diego Rivas. La temporada pasada, en activo, jugaba en el Racing Ferrol de Cristóbal Parralo. Además, jugó dos temporadas en el Fabril, el filial del Dépor. Todo apunta a que será él quien defienda la portería del Arenteiro en Riazor.

Javi Rey, entrenador del Arenteiro, aún no sabe a quién podrá alinear en Riazor. "Estamos negociando con el Dépor para que pueda jugar Pablo Brea, es cierto que hay una cláusula y ellos se están jugando el ascenso. Estamos en una situación que no pensábamos porque también está lesionado el tercer guardameta", aseguró el entrenador, que confirma que no pueden pagar tal cantidad económica.

Sin el portero titular, ni la tercera opción. El Arenteiro tendrá que decidir. ¿Pagarán la cantidad que pide el Dépor para poder usar al meta suplente, Pablo Brea? ¿Conseguirán reducir la cifra económica? ¿O le harán ficha a Diego Rivas, entrenador de porteros?