Castilla y Eldense empatan en la ida por el ascenso

Arribas y Nieto fueron los goleadores del partido El Eldense tuvo un penalti para poner el 0-2 pero Cris Montes lo estrelló en el palo

Real Madrid Castilla y Eldense empataron este sábado 1-1 en un partido de ida de la final por el ascenso a Segunda División disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano en el que Manuel Nieto, para los visitantes en el minuto 46, y Sergio Arribas, para los locales en el 68, fueron los goleadores.

FICHA TÉCNICA Primera Federación RMC 1 ________________ 1 ELD ALINEACIONES Real Madrid Castilla Luis López; Pablo Ramón, Rafa Marín, Carrillo, Marvel (Obrador, 57'); Álvaro Martín (Gonzalo, 57') Mario Martín, Dotor, Peter (Arribas, 46'); Nico Paz (Óscar Aranda, 83') y Álvaro Rodríguez (Iker Bravo, 83'). Eldense Guille Vallejo; Toni Abad, Carlos Hernández, Miguel Núñez (Pajarero, 80'), Diego González; Cris Montes (Cristian López, 80'), Pedro Capó, Sergio Ortuño (Estacio, 67'), Fran Carnicer (Jesús Clemente, 56'); Manu Nieto (Juanto Ortuño, 67') y Mario Soberón. Goles 0-1 M.46 Manuel Nieto. 1-1 M.68 Sergio Arribas. Árbitro Miguel Sesma Espinosa. T.A: Mario Martín (71'), Gonzalo (94') y a Carrillo (94') por parte del Castilla y a Toni Abad (24') Miguel Nuñez (44') y Sergio Ortuño (54'). Incidencias Alfredo di Stéfano (4.748 espectadores).

Encuentro de poco ritmo en el inicio. Presión en las piernas de ambos jugadores y un Eldense que quiso hacer el partido largo, consciente de que en su casa tiene números que sustentan su poderío: 20 victorias y 7 empates. Invicto. No hubo circulación rápida de balón y ambos solo generaron peligro aprovechando errores del rival. Eso sí, el Real Madrid Castilla no lo aprovechó y el Eldense, sí.

En el minuto 11 Peter Federico, quien volvió a jugar como extremo y no de carrilero por la izquierda, robó un balón alto en salida de balón rival y se plantó en el mano a mano con Guille Vallejo, pero cruzó en exceso el disparo y se marchó fuera. Acción que no cambió el plan de un Eldense que intentó generar peligro en balones a balón parado, en una internada de Toni Abad en la que el colegiado le enseñó cartulina amarilla al interpretar que intentó fingir un penalti ante la entrada de Marvel, y, sobre todo, en un fallo del Castilla. Pérdida de Álvaro Martín cerca del área propia que pilló descompensada a la defensa de Raúl González y Manuel Nieto no perdonó para hacer el 0-1 en el primer minuto de añadido de la primera mitad.

Tras el descanso, Raúl recurrió a Sergio Arribas, autor de 18 goles esta temporada, antes del partido contra el Eldense, y que arrastra una lesión en el tobillo; pero antes el Castilla tuvo que salvarse. Mario Martín cometió un penalti claro en el minuto 51 sobre Mario Soberón que Cris Montes estrelló en el palo derecho de la portería defendida por Luis López. Se le escapó al Eldense un 0-2 clave y el Castilla adquirió una vida extra.

Eso sí, sirvió para meter al primer filial del Real Madrid en el encuentro. Primero con un disparo al travesaño del argentino Nico Paz en el minuto 60 y segundos más tarde con un tiro dentro del área de Arribas que sacó la defensa eldense. Optó el Castilla por probar con disparos lejanos, pero el empate llegó en un gol de cabeza de un jugador de 1,73 metros de altura, Arribas. Centro medido de Rafel Obrador desde la izquierda y Arribas entró solo en el área pequeña para cruzar el esférico de cabeza y poner el 1-1 en el minuto 68.

Se impuso en el juego el empuje desde el banquillo de los cambios de Raúl, que casi mantuvieron la edad media del once titular del Castilla, de los 20,36 años a 20,45; mientras que el Eldense demostró en este dato otra confección de plantilla totalmente diferente: edad media de 28,18 en su alineación titular.

Experiencia que le sirvió al equipo alicantino para resistir el paso adelante del Castilla y partir con ventaja para la vuelta a pesar del 1-1, ya que, en caso de que los 90 minutos y la prórroga en su estadio el próximo domingo terminen también en empate, será el Eldense el que ascienda al haber quedado segundo en su grupo, mientras que el primer filial madridista fue tercero.