VI Gala Valores Deporte - Anastasiya Dmytriv, Premio Valores Resilencia

Con solo 15 años se ha convertido en una de las mayores promesas de la natación mundial, batiendo récords mundiales y conquistando todo tipo de competiciones. Ahora, ‘Tasy’ ya piensa en los Juegos Olímpicos de París

Su aún corta pero intensa carrera deportiva es un ejemplo constante de esfuerzo y superación. Se llama Anastasiya Dmytriv, aunque todo el mundo la conoce por ‘Tasy’. Su nombre empieza a sonar con fuerza en el mundo de la natación, pulverizando registros absolutos con solo 15 años. Una niña prodigio que se supera día a día y que ya sueña con colgarse medallas de oro en los Juegos Paralímpicos del próximo verano en París.

De origen ucraniano, Tasy llegó a España junto a sus padres cuando aún no había cumplido los dos años. Afincada en El Ejido, empezó a practicar deporte a los cuatro años, compaginando natación con gimnasia rítmica. Le falta de nacimiento el antebrazo derecho, pero su constancia llamó la atención de los preparadores del Club Natación Mare Nostrum de la localidad almeriense. La joven deportista no solo plantaba cara en la pileta en las competiciones de natación adaptada, sino que se adjudicaba campeonatos de Andalucía de categoría absoluta. Incluso está enntre las ocho mejores nadadoras de España de su edad.

“Cuando estoy en el agua me olvido de mis problemas y cuando entreno es mi momento de desconectar de los estudios y de todo, de pasarlo bien. La discapacidad no me ha limitado en ningún momento. De hecho, desde pequeña siempre he buscado la mejor manera de hacer las cosas y adaptarme”, declaró en su día Tasy.

Su gran éxito en este 2023 que ahora acaba se produjo el pasado mes de agosto. Logró dos medallas de oro en los Campeonatos del Mundo celebrados en Manchester. En la prueba de 4x100 estilos mixto también participó en el récord de Europa de la especialidad, mientras que completó su éxito de forma individual en la prueba de 100 metros braza S8. Anastasiya Dmytriv, un ejemplo de resilencia.