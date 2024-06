Messi: “No quería que el Madrid ganara la Champions"

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, declaró que apoyó al Borussia Dortmund en la final de la Champions League de hace dos semanas, en la que se enfrentó al Real Madrid y que se solucionó con un 2-0 a favor de los blancos.

"Apoyamos al Dortmund obviamente, soy fan del Barcelona y si teóricamente el Barcelona estuviera en la final, los fans del Real Madrid también apoyarían al rival, así es en el fútbol. Desde pequeño he sido aficionado del Barcelona, me encanta el Barça, hoy solo soy un aficionado de lejos y espero que volvamos a luchar por la Champions, hace mucho tiempo que no ganamos una". Messi recalcó que "como aficionado del Barcelona, no quería que el Real Madrid ganara la Champions", explicó en una entrevista concedida a ESPN.

Lejos de la retirada

"No, no estoy preparado para dejar el fútbol". Más sincero no ha podido ser Leo Messi, quien se enfrenta "con un poco de miedo" a sus días finales con la pelota cosida a su pie izquierdo. Tiene 36 años. Cumplirá 37 el próximo 24 de junio y su contrato con Inter Miami expira a finales de 2025

"Toda mi vida hice esto, me encanta jugar a la pelota", confesó el exjugador del Barça. "Me encantan los entrenamientos, el día a días, los partidos…", añadió con un inevitable aire de nostalgia a pesar de que todavía no ha abandonado este deporte en el que se ha coronado como uno de los más grandes. "Sí, tengo un poco de miedo a que se termine todo. Eso siempre está", dijo Messi, quien reconoció que le resultó "difícil dejar Europa".

"No pienso en todo eso. Intento disfrutar muchísimo más todo, soy consciente de que cada vez falta menos", ha confesado el jugador del Inter Miami. "Lo paso bien en el club porque, además, tengo suerte de tener compañeros y amigos a mi lado. Y lo paso bien en la selección", dijo Messi, que se prepara para la próxima Copa América que se disputará en Estados Unidos.

"Disfruto de los pequeños detalles porque sé que cuándo no juegue más lo voy a extrañar", reconoció el exdelantero del Barça. "Sí, el Inter Miami será mi último club. Hoy por hoy así lo pienso". "Haber sido campeón del mundo me ayudó mucho a ver las cosas de otra manera", reconoció como uno de los argumentos que le empujaron a instalarse en Miami ya con todo el trabajo más que hecho. Y liberado de la presión que le suponía no haber alcanzado la estrella mundial que persiguió durante lustros.

Haciendo retrospectiva, Leo confesó sobre el Barça de Guardiola que “es difícil comparar con otros equipos, etapas, épocas y otro fútbol. Pero ese equipo era diferente a todo lo que se vio antes o al menos lo que yo vi. Para mí fue el mejor".