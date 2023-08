Toney, sancionado por romper reglas de apuestas, dice que está en "una prisión futbolística"

El delantero del Brentford se sinceró en el podcast 'The Diary of a CEO' "Estoy contando los días hasta que pueda estar con mis compañeros", comentó

Ivan Toney, delantero del Brentford, aseguró que está siendo duro no poder entrenarse, que se encuentra en "una prisión futbolística" y que está contando los días para volver a reunirse con sus compañeros, después de la sanción de ocho meses que se le impuso por romper las reglas sobre apuestas.

Toney, en el podcast The Diary of a CEO, relató cómo están siendo estos meses, desde que se le impuso la sanción por quebrantar más de 200 veces las reglas contra apuestas, y explicó que está deseando que llegue el 17 de septiembre para volver a entrenar.

"Ahora mismo, no poder ir a entrenar me hace daño. Sé que cuando esté en el campo de entrenamiento, voy a entrenar más duro que nunca. Esta no es una situación agradable, no poder entrenar me frustra", dijo Toney.

"Estoy contando los días hasta que pueda estar con mis compañeros en el centro de entrenamiento. Ahora mismo es como si estuviera en una prisión futbolística", añadió el delantero inglés.

En la conversación, Toney pidió a la federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) que tenga más cuidado a la hora de imponer esta clase de sanciones por los problemas de salud mental que pueden ocasionar a jugadores que ya de por sí tienen un problema de ludopatía.

"Toda la comunidad del fútbol está muy preocupada por la salud mental, pero entonces la FA hace esto y me aparta. No quiero que la gente tenga pena de mí, pero si alguien no es tan fuerte de cabeza como yo y tiene que pasar por esto, sin poder estar siquiera en el club, les podría romper".

Toney podrá volver a los entrenamientos el próximo mes y a competir a partir del 17 de enero, por lo que su primer encuentro en la Premier League sería recién para 2024.