Guardiola, sobre el regreso de De Bruyne: "Ya no tiene 21 años..."

El técnico de Santpedor confirmó en rueda de prensa la fecha de regreso del belga Se ha perdido toda la temporada después de la lesión que sufrió en el debut liguero frente al Burnley

La baja de Kevin De Bruyne ha sido uno de las peores noticias en la temporada del Manchester City. El centrocampista belga se ha perdido todo el arranque de año por el duro contratiempo que sufrió en la zona de los isquiotibiales, un problema habitual en el estado físico del centrocampista. Sin embargo, está cerca de ver la luz al final del túnel: Pep Guardiola ha confirmado en rueda de prensa cuándo volverá a estar con el equipo.

UN REGALO EN FECHAS NAVIDEÑAS

El técnico de Santpedor fue muy claro con el regreso de uno de sus hombres más importantes: "Me hubiera encantado tenerlo toda la temporada, pero ahora tiene una lesión difícil y una cirugía y dijo que sería a finales de diciembre o Año Nuevo, así que será un feliz año nuevo para todos. Si dijo enero, será enero", afirmó en la rueda de prensa previa a la Champions.

"Creo que hubiera preferido estar con nosotros, pero ya no tiene 21 años, el tiempo corre y lamentablemente tuvo esta grave lesión. Tiene que recuperarse y dar un paso atrás. Recuperarse bien, prepararse, y después de una semana no estará perfecto pero incluso desde el banquillo será una buena arma para nosotros", añadió. Está claro que está ansioso por su regreso, y quién no lo estaría por un jugador de la calidad del belga.

Kevin de Bruyne lesión | EFE

Sin De Bruyne, Guardiola ha tenido que readaptar el equipo para tapar el enorme agujero que ha dejado el que probablemente sea el mejor centrocampista del mundo y el jugador más diferencial en el Manchester City. Bernardo Silva ha tenido que dar un paso al frente, y Julián Álvarez ha sido uno de los que se ha visto más beneficiados por su ausencia.

Aunque el equipo ha podido 'sobrevivir' sin el belga, la influencia de De Bruyne en el proyecto sigue siendo abismal. La temporada pasada fue pieza clave en el triplete histórico con 10 goles y 26 asistencias, por lo que su regreso siempre será bien recibido. Es el mejor regalo posible para Guardiola y para los aficionados del Manchester City. Todos lo tienen en su lista de deseos.