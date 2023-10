El propietario del Sheffield Wednesday pide que los aficionados paguen 2 millones de libras para salvar el club

Si el club inglés acumula 30 días sin pagar a HMRC (Hacienda del Reino Unido), estarían sujetos a un embargo de transferencia de tres ventanas El empresario tailandés asegura que los aficionados solo tendrán derecho a pedirle que se vaya si abonan esta cantidad de dinero

El propietario tailandés el Sheffield Wednesday, Dejphon Chansiri, ha pedido a los aficionados que paguen 2 millones de libras para salvar al club.

Dejphon Chansiri ha vuelto a hacer unas declaraciones polémicas. El propietario del Sheffield ha atacado a los aficionados del club por ser "negativos" y les ha dicho que ahora es su oportunidad de marcar la diferencia.

“Si 20.000 personas donaran 100 libras, serían 2 millones de libras, y quedaría claro: así podremos terminarlo. Eso cubriría todo, HMRC y los salarios. Eso tendría que hacerse antes del 10 de noviembre si no quieren pasar los 30 días, pero eso significa que no puede haber una próxima vez".

La semana pasada el club inglés fue puesto bajo embargo de registro por falta de pagamentos a HMRC (Hacienda del Reino Unido). El entrenador Danny Rohl, su equipo técnico y los jugadores se enfrentan a no recibir su salario en medio de los continuos problemas económicos del club. Chansiri afirma que no le han pagado las deudas que tiene en su vida empresarial personal y, por lo tanto, no tiene dinero para inyectarle a los 'Owls'.

Si el Sheffield Wednesday acumula 30 días sin pagar a HMRC, estarían sujetos a un embargo de transferencia de tres ventanas.

Relación rota entre aficionados y propietario

Chansiri ha sido objeto de protestas por parte de los fanáticos del club inglés, que quieren que venda y abandone el club. Sin embargo, el empresario tailandés defendie que los aficionados solo tendrán derecho a pedirle que se vaya en caso que aporten los 2 millones de libras.

El empresario tailandés culpa del retraso en la financiación a numerosos factores, incluidos el Covid, Rusia e Israel, citando un efecto dominó en las deudas que se le deben. También ha apuntado a la "negatividad" de los aficionados en las redes sociales que disuaden a posibles patrocinadores de invertir en el club.

“Intentamos generar dinero para el club lo mejor que podemos. Necesitamos intentar conseguir dinero, pero los aficionados negativos no ayudan. No culpo a los fans. No los culpo, les explico que no ayudan. Las personas (patrocinadores potenciales) no nos conocen, solo nos ven en las redes sociales, entonces, ¿por qué van a patrocinarnos cuando ven basura todo el tiempo? Necesitamos aficionados tanto en los malos momentos como en los buenos", ha asegurado el propietario del Sheffield Wednesday.

Además, Chansiri amenazó recientemente con retirar toda la "financiación adicional" al club, pero ha insistido en que ese no es el motivo detrás de esta última crisis. También ha asegurado que a los aficionados que aporten dinero para salvar al club se les devolverá el dinero con intereses.