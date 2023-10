Se retira Drinkwater, campeón con el Leicester y fichaje millonario del Chelsea

El centrocampista inglés anunció su retirada a los 33 años El Chelsea pagó 40 millones de euros en 2016 después de ganar la Premier con el Leicester

Danny Drinkwater podrá decir tras anunciar su retirada a los 33 años que formó parte de una de las mayores cosechas de la historia de la Premier. El que fuera miembro del histórico Leicester que logró alzarse con la Premier League, y por el que el Chelsea desembolsó nada menos que 40 M€ para cerrar su incorporación en verano de 2017, el centrocampista ha puesto punto y final a su carrera profesional.

Sólo me gustaría anunciar mi retirada del fútbol profesional. Probablemente ha tardado mucho en llegar, especialmente en el último año, pero creo que es el momento de anunciarlo oficialmente ahora". Danny Drinkwater

Su última experiencia profesional fue en el Reading, del Championship inglés, donde estuvo cedido en la temporada 2021-2022, hasta que se terminó su contrato con el Chelsea.

"Se veía venir desde hace un tiempo, especialmente el último año, pero creo que es momento de anunciarlo oficialmente ahora. Creo que he estado en el limbo durante mucho tiempo. Llevo bastante tiempo queriendo jugar, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo a un nivel en el que me sintiera valioso", dijo Drinkwater en el podcast "High Performance".

A esto se sumaron sus problemas fuera de los terrenos de juego y es que Drinkwater fue detenido por conducir ebrio en 2019, se lesionó en una pelea en un local nocturno el mismo año y en 2020 dio un cabezazo a un compañero de equipo en el Aston Villa.

Una leyenda del Leicester

Pese a que fue canterano del Manchester United, con el que no llegó a debutar, Drinkwater forjó su carrera en el Leicester, con quienes disputó más de 200 encuentros y formó parte del legendario equipo que ganó la Premier en 2016. Fue tres veces internacional con Inglaterra.

Un fracaso de fichaje

Danny Drinkwater aterrizó en Stamford Bridge en 2016. El Chelsea pagó 40 millones de euros después que el inglés viniera de ganar la Premier con el Leicester. Con los 'blues' apenas jugó 23 encuentros en 5 años donde no cuajó. En una entrevista que concedió a 'Sky Sports News' explicó los motivos de su fracaso en el Chelsea.

"Desperdicié algunos de mis mejores años en el Chelsea" Drinkwater

"Creo que he estado en el limbo durante demasiado tiempo. Quería jugar, pero no tuve la oportunidad de hacerlo a un nivel en el que me sintiera valorado".

En los últimos años, el inglés no encontró su sitio en el fútbol. Se marchó cedido a equipos como Burnley, Aston Villa, Kasimpasa y Reading, hasta que en 2022 terminó su contrato con los 'Blues' y no encontró un nuevo equipo.

Drinkwater reconoció sus problemas de salud mental durante su etapa en el Chelsea

Drinkwater habló también de los problemas de salud mental que sufrió en 2019 cuando recibió críticas en el Chelsea por su supuesta estilo de vida y su actitud en el césped. "La gente piensa que por tener dinero eres feliz y eso no es cierto para nada", comentó.

"Mi abuela murió, mi abuelo murió, a mi padre le diagnosticaron leucemia, estaba luchando por la custodia de mi hijo, perdí a mi perro, ..." Drinkwater no pudo centrarse en el futbol y cambió como persona: "Cometí un gran error, conducía bajo los efectos del alcohol."

Admite que ayuda profesional le hubiera venido bien en su momento: "Puedes salir con los chicos. Estoy soltero y es genial hacer ese todo eso, pero en el fondo hay cosas que te queman. Como persona, te devora el hecho de no estar abierto a hablar con las personas adecuadas. De repente aprendí que a pesar de ser una persona grande y fuerte, necesitaba ese tipo de ayuda"